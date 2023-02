Sommer freut die Verabschiedung: "Das ist nicht selbstverständlich"

Für zwei Bayern-Spieler war die Partie in Mönchengladbach eine besondere, doch abgesehen von der 2:3-Niederlage an sich verlebten die beiden Akteure den Nachmittag höchst unterschiedlich.

Für Yann Sommer war es die Rückkehr an alte Wirkungsstätte, Thomas Müller wiederum zog als Kapitän an Bundesliga-Spielen mit einer Bayern-Legende gleich.

Für den Sommer, der zwischen 2014 und bis zu seinem Wechsel nach München Ende 2022 in insgesamt 335 Pflichtspielen für die Fohlenelf aufgelaufen war, verlief der Nachmittag im Borussia-Park zumindest vor dem Spiel sehr positiv. Mit viel Applaus und auch Sprechhören wurde der 34-jährige Schweizer von den Gladbacher Fans bei seiner offiziellen Verabschiedung bedacht, bei der er eine Collage mit Bildern aus seiner Zeit in Gladbach erhielt.

"Ich habe mich riesig gefreut. Das ist nicht selbstverständlich", meinte Sommer nach dem Spiel bei "Sky". "Ich bin sehr dankbar, wie mich die Fans empfangen haben - auch wenn ich gerne hier gewonnen hätte. Ein großes Dankeschön an den Klub und die Fans! Wir haben alle zusammen achteinhalb schöne Jahre verlebt - und so wurde ich auch verabschiedet. Das hat mich sehr gefreut."

Nagelsmann: "Eine beschissene Entscheidung"

Sein neuer Teamkollege Müller wiederum bestritt sein 429. Bundesliga-Spiel für die Münchner und zog damit mit Oliver Kahn gleich. Mit Sepp Maier lief nur ein einziger Spieler in noch mehr Partien in der Bundesliga für die Bayern auf (473). Für Müller allerdings dauerte die Partie nur rund einer Viertelstunde, denn im Zuge der Roten Karte gegen Dayot Upamecano nahm Trainer Julian Nagelsmann den Kapitän vom Feld.

Eine Entscheidung, die dem Coach nach der Partie selbst nicht so recht schmeckte. "Es war eine beschissene Entscheidung und es tut mir auch leid für den Thomas", sagte der Bayern-Coach. "Wir haben überlegt, was wir machen, es hätte auch jeden anderen treffen können." Letztlich hätte der "maximale Speed" für Joao Cancelo gesprochen, der Müller in der 16. Minute ersetzte. Und für Eric Maxim Choupo-Moting, der später im Spiel das Münchner 1:1 erzielte, wiederum die Standards.

"Das sind viele Faktoren, da kann Thomas nichts dazu. Das mache ich auch nicht gerne", schloss Nagelsmann.