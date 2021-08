Sommer: "Das ist für uns alle ein gebrauchter Abend"

Einen völlig bitteren Bundesliga-Samstag erwischte Gladbach in Leverkusen. Mit Lars Stindl und Yann Sommer sprachen zwei Unglücksraben nach dem 0:4 bei der Werkself klare Worte.

"Das war ein richtig gebrauchter Abend heute für uns. Wir waren in vielen Belangen schlechter als der Gegner, es gibt viele unglückliche Aktionen, dazu hatten wir viele Verletzungen", sagte ein sichtlich geknickter Sommer nach der Partie bei "Sky". Bereits nach drei Minuten musste der Keeper zum ersten Mal hinter sich greifen, als Mitchel Bakkers Schuss an den Pfosten und anschließend extrem unglücklich an Sommers Schienbein prallte. "Der Ball war sehr weit weg von mir. Als er dann an mir vorbei an den Pfosten und ans Bein geht, sieht das natürlich unglücklich aus", beschrieb der Schweizer die Szene.

Bitter war aber nicht nur die Szene an diesem Abend für Gladbach. Nach nur acht Minuten nämlich stand es schon 0:2, Patrik Schick traf vom Sechzehner. Sommer war dran, konnte das Gegentor aber nicht verhindern. "Das ist eine Situation, in der er einen freien Schuss hat aus 16 Metern. Ich kann nicht spekulieren, das ist schwierig zu lesen, dann komme ich einen Ticken zu spät", erklärte der Torwart.

Elfmeter verschossen, Sommer lässt Ball durchrutschen

Die Partie hätte also kaum schlechter beginnen können. Gladbach suchte einen Weg zurück ins Spiel, nach einem Pfostentreffer durch Jonas Hofmann hatte Lars Stindl kurz vor der Pause die Riesenchance vom Elfmeterpunkt, doch der Führungsspieler fand in Bayer-Keeper Lukas Hradecky seinen Meister. "Nach den zwei Gegentreffern haben wir eine Phase gehabt, auch mit dem Pfostenschuss und dem Elfmeter ... Und wenn du so einen Tag hast, musst du so Dinger machen, um wieder ins Spiel zu kommen. Vor ein paar Monaten habe ich gegen ihn getroffen, jetzt verschossen, das passiert. Allgemein sind wir sehr unzufrieden mit unserem kompletten Aufritt", machte Stindl klar.

Am Ende wurde es richtig heftig, Bayer siegte mit 4:0. Auch beim letzten Gegentor sah Sommer nicht gut aus, ließ Nadiem Amiris Schuss, der allerdings auch verdeckt war, durchrutschen. "Das letzte Gegentor sieht nach einem Torwartfehler aus, aber ich sehe halt den Schuss nicht, das ist eine schwierige Situation. Aber ich will mich nicht herausreden, das ist für uns alle ein gebrauchter Abend", so Sommer.

Stindl: "Müssen Woche für Woche an die Grenze gehen"

Unter dem Strich blieben lange Gesichter auf Gladbacher Seite, was auch andere Gründe abseits der vier Gegentreffer hatte. Die Fohlen verloren schließlich nicht nur das Spiel, sondern mit Stefan Lainer, Marcus Thuram, Matthias Ginter und Alassane Plea verletzten sich gleich auch noch vier Spieler. Erstgenannten hat es am schlimmsten erwischt, es sieht nach einem Knöchelbruch aus.

Dass die Niederlage aber nicht nur an den Verletzungen lag, war auch klar. "Wir müssen nicht nur spielerisch, sondern vom ganzen Ansatz Woche für Woche an die Grenze gehen. Da haben wir uns heute ein Stück weit den Schneid abkaufen lassen, dann steht es am Ende 0:4", so Stindl.

Und Sommer fügte an: "Wir müssen als Mannschaft dieses Spiel gut analysieren. Wir waren auch läuferisch schlechter als der Gegner. Wir haben gegen Bayern gesehen, wir müssen läuferisch und kämpferisch auf einem top Level sein, das hat vor allem in der ersten Halbzeit gefehlt. Dann haben wir natürlich auch gegen eine gute Mannschaft gespielt."