So wird der 33. Spieltag zum Minus-Geschäft

Seit vergangener Saison finden die Partien nicht mehr wie früher parallel statt. Die Änderung gehört zügig korrigiert. Ein Kommentar von Matthias Dersch.

Die DFL begründet die Pläne zum Einstieg eines Investors unter anderem damit, dass sich der Liga-Verband von dem neuen Partner Know-how bezüglich der Vermarktung der 1. und 2. Bundesliga erhofft. Ein durchaus nachvollziehbarer Gedanke. Manchmal aber würde es schon reichen, den gesunden Menschenverstand zu nutzen.

Der seit der Vorsaison gültige Beschluss, die Spiele des 33. Spieltags nicht mehr parallel stattfinden zu lassen, sondern von Freitag bis Sonntag verteilt, war jedenfalls schnell als Schnapsidee zu erkennen und gehört zügig korrigiert. Zwar fließen durch die zusätzlichen Live-Spiele auch ein paar Extra- Milliönchen ins Säckel. Diese Mehreinnahmen werden jedoch klar zulasten der Spannung im Endspurt um den Titel, die Qualifikation für Europa und den Abstieg generiert. Statt Drama pur in der Samstags-Konferenz drohen emotionsarme Sofa-Entscheide und spannungsbefreite Rohrkrepierer. Auf Sicht ist das ganz sicher ein Minus-Geschäft.

Ärgernis wird besonders deutlich beim Blick auf die Tabellenspitzen

Besonders deutlich wird dieses Ärgernis beim Blick auf die Tabellenspitzen. Sollte Freiburg am Freitag gegen Wolfsburg verlieren, wäre Leipzig für die Champions League qualifiziert und könnte es in München locker angehen lassen. Dortmunds Gegner Augsburg wiederum könnte am Sonntag bereits gerettet sein - auch das hätte Einfluss auf die Partie.

Gleiches Bild im Unterhaus: Auch da spielen die Topteams Darmstadt, Heidenheim und Hamburg zu unterschiedlichen Zeiten. Was dem Fan bleibt, ist somit allein die Hoffnung auf eine Vertagung der Entscheidungen auf den 34. Spieltag. Im Sinne der Attraktivität ist das sicher nicht.