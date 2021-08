So kommen Erstklässler sicher zur Schule

In vielen Bundesländern sind die Sommerferien bereits vorbei oder enden dieser Tage, beim Rest ist es spätestens am 14. September so weit. Zumindest bei den Spät-Startern in Sachen Schulanfang bleibt noch etwas Zeit, um mit den angehenden Erstklässlern den Schulweg einzuüben. Denn das Elterntaxi ist keine gute Idee. Und auch Autofahrer sollten über einen wichtigen Umstand Bescheid wissen.

Erster Schultag: Auch der Weg zum Unterricht birgt Herausforderungen. HUK