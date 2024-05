"So ehrlich bin ich": Beste spricht über seine EM-Chancen

Die Art und Weise, wie der DFB die nominierten Nationalspieler für die Heim-EM derzeit bekanntgibt, ist eher unorthodox. Ein Mann, der zuletzt im Dunstkreis der Nationalelf war, ist Jan-Niklas Beste. Bei "kicker meets DAZN" sprach der Heidenheimer nun über seine Saison - und seine EM-Chancen.

Jan-Niklas Beste hat eine sensationelle Saison hinter sich. 30 Spiele, 7 Tore, 12 Vorlagen, und ein kicker-Notenschnitt von 3,07 stehen für den starken Linksfuß bislang zu Buche. Im März war er sogar nominiert für die Nationalelf, die Länderspiele gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) verpasste er jedoch, weil er verletztungsbedingt frühzeitig abgereisen musste. Ergo steht weiterhin kein Länderspiel in seiner Vita, über seine Erfahrungen bei der DFB-Elf sprach er nun aber im Podcast kicker meets DAZN.

"Es ist, als würdest du zu einem neuen Klub wechseln", sagte der 25-Jährige und erklärte: "Ich kannte niemanden bis auf Kai Havertz, mit dem habe ich in der Junioren-Nationalmannschaft zusammengearbeitet. Das war mein großes Glück, dass ich eine Bezugsperson hatte." Ansonsten sei er nur auf Gesichter getroffen, die er entweder als Gegner in der Liga oder die er selbst im Fernsehen in der Champions League geschaut hatte.

Und auf einmal sitzt du mit denen am Essenstisch. Jan-Niklas Beste über seine Zeit bei der Nationalelf

"Und auf einmal sitzt du mit denen am Essenstisch oder auf dem Trainingsplatz", so Beste: "Das war echt Wahnsinn." Ein Wahnsinn, der aber "aufgrund der Verletzung" nur von kurzer Dauer war, wie er selbst zugibt. Dennoch denkt er gerne an das Erlebnis zurück. "Es war wie ein Traum, das muss ich sagen. Das war schon krass."

Keine Gedanken machte er sich wiederum, ob er nun bei der Heim-EM dabei sein wird. "Ich hatte seit dem letzten Lehrgang keinen Kontakt mit dem Bundestrainer", verriet Beste und meinte: "Ich mache mir darüber auch nicht großartig Gedanken. Weil ich leider vorzeitig abreisen musste, ist es klar, dass es sehr schwer für mich ist, noch auf den EM-Zug aufzuspringen. So ehrlich bin ich."

Darüber hinaus betonte Beste, dass es "falsch wäre, großartig Ansprüche zu stellen - und das mache ich nicht." Er selbst mache sich "keinen Druck, keinen Stress und auch keine Gedanken darüber", sagte Beste, gab aber auch zu: "Wenn was kommt, dann freue ich mich."

Beste sprach mit Alex Schlüter und Benni Zander aber nicht nur über das DFB-Team, sondern auch über die bärenstarke Spielzeit der Heidenheimer, die schlauchende Saison und über das Spiel, in dem der FCH erkannte, dass er in der Bundesliga nicht nur mithalten, sondern die Großen auch schlagen kann. Darüber hinaus blickt der ehemalige Juniorenspieler des BVB auf seinen ungewöhnlichen Werdegang zurück, spricht über persönliche Schwächen, Trash Talk in der Liga, das Saisonfinale gegen Köln, seinen linken Fuß und er verrät seine Vorbilder - einer davon ist ein Schalker.

