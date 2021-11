Sinkgraven - erst weg, jetzt wichtig?

Bislang spielte Daley Sinkgraven in dieser Saison bei Bayer 04 Leverkusen bestenfalls eine Nebenrolle. Nach der Verletzung von Mitchel Bakker könnte sich dies aber ändern.

In der Liga wartet Daley Sinkgraven in dieser Spielzeit weiterhin auf seinen ersten Startelfeinsatz. Seit Bayer 04 im Sommer Mitchel Bakker für sieben Millionen Euro Ablöse von Paris St. Germain verpflichtete, war der Linksverteidiger unter Gerado Seoane meist nur zweite Wahl. Einzig in der ersten DFB-Pokalrunde, als Bakker verletzt fehlte, und beim Europa-League-Heimspiel gegen Ferencvaros Budapest (2:1) durfte der Niederländer beginnen, ohne Werbung für sich betreiben zu können.

Der 26-Jährige, in der vergangenen Saison noch Stammkraft hinten links bei Bayer, war deutlich in die zweite Reihe gerückt, stand am 9. Spieltag beim 2:2 in Köln nicht einmal mehr im 20-köpfigen Spieltagsaufgebot der Werkself. Denn Bakker und auch Innenverteidiger Piero Hincapie hatten links in der Abwehrkette zwar nicht fehlerfrei, aber zumindest teilweise überzeugend agiert.

Eine Viererkette würde die Einsatzchancen steigern

So schien Sinkgraven schon weg vom Fenster zu sein. Doch jetzt, da Bakker mit einem Knochenöden im Sprunggelenk voraussichtlich vier Wochen lang ausfällt, könnte der Techniker für Bayer wieder wichtig werden. Als gelernter offensiver Mittelfeldakteur ist er gegenüber dem defensiv stabileren Hincapie die spiel- und offensivstärkere Alternative hinten links.

Gerade wenn Seoane wieder zum 4-2-3-1-System zurückkehren sollte, nachdem das 3-4-3 beim 0:2 gegen Wolfsburg nicht griff, steigen Sinkgravens Einsatzchancen. Gegen die Wölfe wurde der Blondschopf nach der schon im Spiel erfolgten Umstellung auf eine Viererkette für den verletzten Bakker bereits als Linksverteidiger eingewechselt und bereitete mit einer präzisen Flanke auf Lucas Alario eine der wenigen guten Torchancen für Bayer in dieser enttäuschenden Partie vor.

Eine Pause für Hincapie wäre nicht überraschend

Auch am Mittwoch beim Pokal-Aus gegen den KSC (1:2) war Sinkgraven für Bakker in die Partie gekommen. Da Hincapie zuletzt in Köln nicht in Vollbesitz seiner Kräfte war oder wie gegen Wolfsburg einen schwachen Tag erwischte, käme eine erneute Pause für den jungen Ecuadorianer schon am Donnerstag in der Europa League gegen Real Betis oder am Sonntag in der Liga bei Hertha BSC nicht überraschend - was die Chance für Sinkgraven wäre.