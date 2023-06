Sieben Klubs vertreten: Die kicker-Elf der Zweitliga-Saison 2022/23

Hinter der Saison 2022/23 senkt sich der Vorhang, 34 Spieltage sind absolviert. Wer waren die Topspieler im Unterhaus? Die kicker-Elf der Saison ...

Jan-Niklas Beste, Fabian Holland und Robert Glatzel (v. li.) sind in der kicker-Elf der Saison 2022/223 vertreten. imago images

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Aufsteiger am Ende einer Saison mit die besten Spieler in ihren Reihen haben. Dies trifft auch auf die Spielzeit 2022/23 zu.

Denn die beiden zukünftigen Erstligisten Darmstadt 98 und 1. FC Heidenheim entsenden je drei Spieler in die kicker-Elf der Zweitliga-Saison. Keeper Marcel Schuhen und die beiden Außenverteidiger Matthias Bader und Fabian Holland repräsentieren die Lilien. Der FCH ist durch Kapitän Patrick Mainka, den offensiven Außen Jan-Niklas Beste sowie durch Top-Torjäger und -Scorer Tim Kleindienst vertreten.

Trotz löchriger Braunschweiger Defensive: Benkovic gehört zu den Top-Verteidigern

Mit Sturmtank Robert Glatzel vom Hamburger SV und Abräumer Marcel Sobottka entsenden auch die Klubs auf den Positionen drei und vier zumindest einen Spieler. Insgesamt sieben Vereine sind vertreten - und mit Filip Benkovic auch ein Abwehrmann von Eintracht Braunschweig, das auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz das Ziel erreichte und die viertlöchrigste Defensive der Liga besaß. Doch Benkovic war mit einer kicker-Durchschnittsnote von 2,94 dennoch der zweitbeste Verteidiger ligaweit.

