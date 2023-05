Shuranov unterschreibt bei Maccabi Haifa - Club kassiert eine Million Euro

Nürnbergs Eigengewächs Erik Shuranov verlässt den 1. FC Nürnberg und wechselt zu Maccabi Haifa. Ein Wechsel, der für beide Seiten Sinn macht.

Am frühen Dienstagnachmittag wurde der Deal zwischen Erik Shuranov, dem Club und Maccabi Haifa offiziell gemacht. Damit verlässt der 21-jährige Offensivspieler den Verein, für den er seit 2010 seine Fußballschuhe schnürte.

Die Nürnberger kassieren für den gebürtigen Bamberger eine Million Euro Ablöse. Shuranov selbst war schon mit der Familie in Israel und hat sich vor Ort ein Bild gemacht, ehe er einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieb.

"Eriks Karriere verlief bis vor kurzem nahezu perfekt, in dieser Saison dann allerdings nicht mehr. Deshalb macht ein Ortswechsel für seinen weiteren Werdegang absolut Sinn, um einen Schritt nach vorn machen zu können", sagte Hecking über den Deal in einer Vereinsmitteilung.

Shuranovs Stern geht 2020 auf

Als der Stern des Deutsch-Ukrainers in der Spielzeit 2020/21 am Nürnberger Stürmerhimmel aufging, hofften die Verantwortlichen, dass sie mal wieder ein Juwel aus den eigenen Reihen hervorgebracht hätten. In 14 Zweitliga-Spielen traf Shuranov damals fünfmal und war in der Folgesaison mit 27 Einsätzen in der Liga (sechs Tore) Stammspieler.

Doch die Entwicklung begann in der laufenden Spielzeit immer mehr zu stagnieren. Unter drei Trainern - Robert Klauß, Markus Weinzierl und auch Dieter Hecking - konnte sich Shuranov nicht mehr durchsetzen. Und das, obwohl er in Hecking prinzipiell einen großen Förderer auf der Trainerbank hatte.

Ein Tor in dieser Saison - ein sehr wichtiges

Seine Bilanz in dieser Saison: Gerade zweimal stand er in der Startelf, weitere 13-mal kam er als Joker - ein einziges Tor schoss er dabei. Dieses war angesichts der aktuellen Tabellenlage des Club allerdings ein sehr wichtiges, denn ohne sein 2:2 in Bielefeld stünden die Nürnberger noch einen Tick schlechter da als Platz 15.

Das neue Kapitel für Shuranov heißt also Maccabi Haifa. Dort will er seiner Karriere wieder neuen Schwung verleihen. Und die Nürnberger dürfen sich freuen, dass sie für einen Spieler, der kaum noch spielte, immerhin eine Million Euro einstreichen.

Club hoffte mal auf mehr als drei Millionen Euro Ablöse

Gehofft hatte der FCN natürlich mal auf ganz andere Dimensionen bei einem immer im Raum stehenden Shuranov-Transfer. Das kolportierte Zwei-Millionen-Angebot aus Linz soll es im Sommer 2022 in der Form allerdings nie gegeben haben. Ein Jahr zuvor bot der RSC Anderlecht drei Millionen Euro für das Stürmer-Talent. Doch damals war man sich beim Club einig, dass Shuranov noch lange nicht sein Potenzial ausgeschöpft habe. Die Verantwortlichen des Traditionsvereins erhofften sich eine noch höhere Ablöse. Zumindest dieser Plan ging so nicht auf.

Für meine Karriere ist das der richtige Schritt. Erik Shuranov

"Mehr als mein halbes Leben habe ich beim Club gespielt und dafür bin ich vielen, vielen Menschen unfassbar dankbar. Trotz der tollen Zeit beim FCN will ich nun erstmals etwas Neues ausprobieren. Für meine Karriere, davon bin ich überzeugt, ist das der richtige Schritt. Jetzt gilt aber erst einmal mein voller Fokus dem letzten Spiel in Paderborn", so Shuranov.