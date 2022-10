SGD-Trainer Anfang über den FCS: "Auf uns kommt ein Kaliber zu"

Die SG Dynamo Dresden trifft am Samstagnachmittag ab 14 Uhr (LIVE! bei kicker) auf den 1. FC Saarbrücken. SGD-Coach Anfang hat allerdings einige Ausfälle zu beklagen.

Die SG Dynamo Dresden ist seit mittlerweile sieben Ligaspielen ungeschlagen und steht mit 21 Punkten auf Tabellenplatz fünf. Während Dynamo sieben Punkte von der Tabellenspitze, an der die SV Elversberg ragt, entfernt ist, sind es nur drei Zähler auf die SV Wehen Wiesbaden, die vor dem 13. Spieltag in Liga drei auf dem Relegationsplatz steht.

Mir ist es oft zu negativ, auch wenn wir uns gewisse Dinge ankreiden müssen. Tim Knipping

Nach dem Last-Minute-Ausgleich von Manuel Schäffler, konnten die Verantwortlichen der SGD froh sein, dass am vergangenen Spieltag beim Tabellenvierzehnten aus Essen am Ende noch ein 1:1 auf der Anzeigetafel stand. "Ich denke, dass sich jeder selbst immer hinterfragen muss, nach jedem Spiel. Egal ob Sieg oder Niederlage. Dass das Essen-Spiel nicht gut war, steht außer Frage. Aber auch mir ist es oft zu negativ, auch wenn wir uns gewisse Dinge ankreiden müssen", sagte Dynamo-Kapitän Tim Knipping im Rahmen der Spieltagspressekonferenz.

Unruhe bei SGD-Gegner Saarbrücken

Nach zuletzt zwei Siegen und einem Remis im eigenen Stadion will die Elf von Markus Anfang gegen den 1. FC Saarbrücken den nächsten Heimdreier einfahren. Bei den Saarländern herrschen trotz eines 3:2-Heimerfolgs im vergangenen Ligaspiel gegen den FSV Zwickau unruhige Tage. Seit der Entlassung von Uwe Koschinat ist der FCS noch immer auf Trainersuche, scheint sich aber auf zwei Kandidaten festgelegt zu haben. Somit wird aller Voraussicht nach Interimstrainer und Manager Rüdiger Ziehl gegen die SGD noch einmal auf der Bank der Saarbrücker sitzen.

Ob die Situation des Gegners einen Vor- oder Nachteil für die Sachsen darstellt, bleibt abzuwarten. SGD-Coach Anfang weiß, dass mit der Ziehl-Elf ein schwere Aufgabe auf sein Team zukommt: "Auf uns kommt ein Kaliber zu. Auch wenn sie ihren Torjäger nicht dabei haben. Aber der Kader ist top aufgestellt." Der angesprochene Torjäger, Sebastian Jacob, zog sich gegen Zwickau einen Kreuzbandriss zu und fehlt dem FCS lange.

Wenn ich alles, was ich mache, nur an Ergebnissen messe, würde ich die Entwicklung der Mannschaft aus den Augen verlieren. Markus Anfang

Mit Blick auf Dresdens aktuelle Ausgangssituation stellt Knipping fest: "Natürlich hätten wir gerne mehr Punkte. Aber wir sind seit sieben Spiele ungeschlagen und sind in Schlagdistanz nach ganz oben." Ähnlich sieht das auch Trainer Anfang: "Wenn ich alles, was ich mache, nur an Ergebnissen messe, würde ich die Entwicklung der Mannschaft aus den Augen verlieren. Es geht darum, mit der Mannschaft etwas zu erarbeiten und die Überzeugung zu haben, das umzusetzen."

Bei der SG Dynamo sind neben den Langzeitverletzten Christian Conteh, Panagiotis Vlachodimos, Jong-min Seo, Luca Herrmann und Niklas Hauptmann auch Paul Lehmann und Robin Becker nicht bereit fürs Spiel.