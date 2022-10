Schock beim FCS: Jacob fehlt "bis weit ins kommende Jahr"

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt: Der 1. FC Saarbrücken muss aufgrund eines Kreuzbandrisses monatelang auf Top-Stürmer Sebastian Jacob verzichten.

In der 85. Minute am Samstagnachmittag rückten der Spielstand und die Trainersuche in Saarbrücken in den Hintergrund. Eine gefühlte Ewigkeit lag Top-Stürmer Sebastian Jacob, der auch beim 3:2-Heimsieg gegen Zwickau mit zwei Toren geglänzt hatte, auf dem Boden und hielt sich das rechte Knie. Erst nach 40 Sekunden konnten Mannschaftsarzt Dr. Markus Pahl und Physiotherapeut Paulo da Palma das Feld betreten und signalisierten schnell, dass es beim 29-Jährigen nicht weitergeht.

Saison-Aus?

Am Montag bestätigte der Verein den Verdacht auf einen Kreuzbandriss. Jacob zog sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu und wird bereits am Donnerstag operiert. Damit wird er dem FCS "bis weit ins kommende Jahr" fehlen. Die Diagnose könnte sogar das Saison-Aus bedeuten.

Mit sieben Toren führt Jacob die Torjägerliste der 3. Liga an. Da auch Adriano Grimaldi nach seinem Muskelbündelriss im Oberschenkel noch nicht einsatzfähig ist, fehlt nun das etatmäßige Sturm-Duo der Saarländer.

Hoffnungen liegen auf Günther-Schmidt

Bayern-Leihgabe Marvin Cuni sammelte mit einem Tor und einer Vorlage am Samstag zwar Selbstvertrauen, ein gleichwertiger Ersatz für Jacob und Grimaldi ist er bislang aber noch nicht. Justin Steinkötter, der in der vergangenen Saison ausschließlich als Joker geglänzt hatte, hat nach seinen langwierigen Mandelproblemen samt anschließender Operation noch etwas Trainingsrückstand. Auch Sommerneuzugang Julius Biada wird aktuell noch häufig von kleinen Verletzungen zurückgeworfen und ist damit noch nicht der erhoffte Unterschiedsspieler. So ruhen nun viele Hoffnungen auf Julian Günther-Schmidt, dessen Lieblingsposition aber eigentlich die Zehn ist.

Wird Capretti Cheftrainer in Saarbrücken?

Angesichts dieser personell prekären Situation wartet neben der am Samstag wackligen Defensive nun auch ein Sturm-Problem auf den zukünftigen Trainer. Laut Manager und Interimstrainer Ziehl hat der Verein eine Wunschlösung im Blick, mit der nun die Gespräche finalisiert werden sollen. Nach Möglichkeit soll der Neue bereits am kommenden Samstag in Dresden auf der Trainerbank sitzen. Ein Kandidat ist Guerino Capretti.