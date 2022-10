Glöckner oder Capretti? Wer besetzt Saarbrückens Trainerstuhl?

Neben Guerino Capretti ist Patrick Glöckner ein sehr heißer Anwärter auf den Trainerposten beim 1. FC Saarbrücken. Glöckner wird allerdings auch mit der SpVgg Greuther Fürth in Verbindung gebracht.

Am kommenden Samstag gastiert der 1. FC Saarbrücken ab 14 Uhr (LIVE! bei kicker) in Dresden. Dann wird aller Voraussicht nach wieder Manager Rüdiger Ziehl (44) an der Seitenlinie stehen. Dafür spricht, dass der Interimstrainer sich am Donnerstag den Fragen der Journalisten im Rahmen der Spieltagspressekonferenz stellen wird. Im Anschluss brechen die Saarbrücker gen Dresden auf.

Seitdem Uwe Koschinat bei den Saarländern entlassen wurde, brodelt die Gerüchteküche. Mit Michel Kniat soll es wohl keinen Kontakt gegeben haben, unwahrscheinlich wäre auch, dass ihm sein formstarker SC Verl vier Wochen vor der Winterpause überhaupt eine Freigabe erteilten würde. Bernhard Trares (zuletzt Würzburg), der vor allem bei Waldhof Mannheim sehr erfolgreich arbeitete, stand schon häufiger in Kontakt mit Saarbrückens Verantwortlichen. Zum Wunsch der Mannschaft nach einem modernen und ballbesitzorientierten Fußball würde der 57-Jährige aber eher nicht passen.

Glöckner und Capretti sind heiße Anwärter

Top-Kandidat auf den Posten des Cheftrainers soll neben Capretti (zuletzt Dresden) Glöckner (zuletzt Mannheim) sein. Laut Vereinsangaben seien die Gespräche mit beiden Anwärtern finalisiert, man warte aktuell nur noch auf die Zusage des Kandidaten. Die heißeste Spur führt zu Glöckner, der allerdings auch von der SpVgg Greuther Fürth umworben sein soll. Durchaus möglich, dass die Zusage des 45-Jährigen für den 1. FC Saarbrücken davon abhängt, ob sich Glöckner seinen Wunsch, mit Fürth ein Zweitligateam zu trainieren, auf schnellstmöglichem Weg erfüllen kann.

Spätestens im Heimspiel gegen den SV Meppen soll der neue Übungsleiter auf der Bank sitzen. Eine Übergangslösung mit Ziehl bis zur Winterpause ist zwar denkbar, würde jedoch nicht dem Wunsch des 44-Jährigen entsprechen. Der gebürtige Zweibrücker möchte nicht schon zu Beginn seiner Amtszeit als Manager des FCS vorbelastet sein.

17 auslaufende Spielerverträge beim FCS

Neben den 17 (!) auslaufenden Spielerverträgen muss sich der Manager womöglich auch um einen Ersatz für den von einem Kreuzbandriss geplagten Stürmer Sebastian Jacob kümmern.