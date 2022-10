Fürths Trainersuche: Die Kandidaten heißen Glöckner und Zorniger

Wenn die SpVgg Greuther Fürth am Sonntag in Heidenheim zu Gast ist, werden Rainer Widmayer und Stefan Kleineheismann aller Voraussicht nach auf der Bank sitzen. Im Hintergrund läuft die Trainersuche - und das nach einem klaren Prinzip.

Fast eine Woche ist mittlerweile vergangen, seit sich Fürth von Trainer Marc Schneider getrennt hat. Nach dem 2:2 gegen Hansa Rostock musste der Schweizer gehen - nun läuft die Suche nach einem Nachfolger.

Da sich diese aller Voraussicht nach auch über das Wochenende erstrecken wird, dürften die Co-Trainer Stefan Kleineheismann und Rainer Widmayer am Sonntag in der ersten Reihe stehen und die Mannschaft beim Auswärtsspiel in Heidenheim betreuen.

Parallel zur Vorbereitung auf die Partie läuft die Trainersuche - und da folgt Geschäftsführer Rachid Azzouzi einer klaren Linie: Sorgfalt und Inhalt statt Eile und Name, das ist der Weg, den der 51-Jährige dieser Tage geht.

Ich bin nicht dafür bekannt, aktionistisch zu sein. Rachid Azzouzi

"Ich bin nicht dafür bekannt, aktionistisch zu sein", sagt Azzouzi, "aber nach dem Unentschieden gegen Rostock mussten wir etwas verändern. Jetzt geht es darum, Gespräche zu führen und einen Trainer zu finden, der der Situation gewachsen ist." Einer Situation, die durchaus ernst ist. Nach den ersten zwölf Spielen steht Fürth nur mit zehn Punkten da, die Lage ist angespannt.

Der Neue hat vier Spiele bis zur WM

Das bringt Azzouzi allerdings nicht davon ab, bei der Trainersuche mit Geduld vorzugehen. Zunächst einmal müsse man ja ein Gefühl für die Kandidaten bekommen, betont Geschäftsführer: "Und das geht nicht von heute auf morgen." Zu Beginn der nächsten Woche soll der Neue aber übernehmen.

Dann stehen noch vier Spiele bis zur Weltmeisterschaft an. Die Gegner heißen Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig, Hamburger SV und SV Darmstadt 98 - Aufgaben, bei denen Schneiders Nachfolger die Wende herbeiführen soll. Nach kicker-Informationen könnte er Alexander Zorniger oder Patrick Glöckner heißen, Letzterer wird allerdings auch beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken gehandelt.

Auf wen auch immer es am Ende hinausläuft: Wunder erwartet Azzouzi nicht. "Wir werden auch in den nächsten Wochen noch im Abstiegskampf sein", sagt Fürths Geschäftsführer.