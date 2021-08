Seuferts Tag der Abrechnung

Zum ersten Heimspiel der neuen Saison erwartet Aufsteiger Fürth am Samstag Arminia Bielefeld. Dort wurde Neuzugang Nils Seufert zuletzt aussortiert.

Auch Nils Seufert hat seinen Teil zu Bielefelds Klassenerhalt beigetragen. Immerhin 13 Einsätze kann der gebürtige Mannheimer vorweisen in der abgelaufenen Bundesligasaison, nach der schließlich sein Vertrag und seine Zeit in Bielefeld komplett ausliefen. Eigentlich war sie schon während der Spielzeit abgelaufen. Denn nach dem Trainerwechsel im März kam Seufert unter dem aktuellen Bielefelder Coach Frank Kramer überhaupt nicht mehr zum Zug. Nach drei Jahren verließ der Mittelfeldspieler die Arminen schließlich ablösefrei Richtung Fürth. Bereits am zweiten Spieltag kommen nun die alten Kollegen zu Besuch, für Seufert eine ganz besondere Herausforderung auf dem langen Weg, auch mit dem nächsten Aufsteiger den direkten Wiederabstieg zu vermeiden.

"Ich freue mich auf das Wiedersehen mit den früheren Mitspielern. Ich kenne natürlich noch einen Großteil und halte auch noch Kontakt etwa mit Jacob Laursen", erzählt Seufert, "aber das spielt am Samstag keine Rolle, beide Teams werden versuchen, das Spiel auf ihre Seite zu ziehen." Wobei für die Gastgeber nach dem Fehlstart in Stuttgart (1:5) noch mehr auf dem Spiel steht als für die Gäste, die zum Auftakt im Heimspiel gegen den SC Freiburg immerhin einen Punkt ergatterten.

Seufert ist gut aufgenommen worden in Fürth

Nun haben die Fürther die eigenen Zuschauer im Rücken. "Ich freue mich auch auf das erste Heimspiel mit Fürth, es wird eine ganz besondere Atmosphäre, wieder vor den eigenen Fans zu spielen", erhofft sich Seufert einen zusätzlichen Schub. Im neuen Umfeld fühlt er sich jedenfalls pudelwohl, "ich wurde in Fürth sehr gut aufgenommen, es fühlt sich nicht so an, als ob ich erst im Sommer gekommen wäre."

Zum Auftakt hatte es der Neuzugang auch prompt in die Fürther Startelf geschafft, musste aber schon nach einer knappen Stunde beim Zwischenstand von 0:3 das Feld räumen für den defensivstärkeren Hans Nunoo Sarpei. Ob dieser Wechsel Bestand hat oder Fürths Trainer Stefan Leitl gerade jetzt gegen dessen Ex-Klub auf Seufert setzt, bleibt abzuwarten. Die eine oder andere hintergründige Information zur Herangehensweise der Arminia dürften beide auf jeden Fall ausgetauscht haben.