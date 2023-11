Seoanes "wunderbarer Abend" und Reitz' verwirklichter Traum

Mit 4:0 besiegte Borussia Mönchengladbach den VfL Wolfsburg und kann damit auf vier Spiele in Folge ohne Niederlage zurückblicken. Kein Wunder, dass man am Freitagabend im Lager der Fohlenelf zufrieden war.

Erzielte am Freitagabend gegen Wolfsburg sein erstes Bundesligator: Gladbach-Akteur Rocco Reitz. IMAGO/regios24

Nils Schmadtke hatte schon vor der Partie ein gutes Gefühl gehabt. "Ich habe den Jungs in die Augen gesehen und habe gesehen, dass sie heiß sind", hatte der Sportdirektor der Gladbacher bei "DAZN" gesagt. Er sollte Recht behalten, denn beim Sieg gegen den Tabellennachbarn aus Niedersachsen machte - neben zwei Patzern von Gäste-Torhüter Koen Casteels - gerade die Präsenz und Gedankenschnelligkeit in Tornähe letztlich den Unterschied aus.

Seoane: "Gefällt mir, wenn das Team durchzieht"

"Das Ergebnis war vielleicht etwas zu hoch, wir waren sehr griffig, konnten aus manchen Szenen zur richtigen Zeit auch Energie ziehen", meinte Gerardo Seoane nach der Partie. Der Schweizer freute sich insgesamt über eine "eine gute Leistung" seines Teams. Vor allem eben jene von Schmadtke angesprochene "Bereitschaft und Energie, mit dem ein bisschen veränderten System" zu agieren, dabei teilweise auch mit etwas Risiko und "hinten Mann-gegen-Mann", gefiel dem Trainer.

"Außerdem gefällt mir natürlich, wenn das Team auch durchzieht, wenn auch die Eingewechselten gleich mitmachen und präsent sind", lobte Seoane seine Joker. "So war es ein wunderbarer Abend für einen Coach, und es freut mich auch für die Fans, die einige schwierige Heimspiele hinter sich haben", so der 45-Jährige weiter.

Schmadtke: Auf gutem Weg mit Reitz & Co.

Schmadtke wähnte sich auch vor dem dritten Sieg aus den letzten vier Pflichtspielen (ein Remis) mit dem Team auf einem guten Weg: "Wir hatten einen Umbruch vor der Saison, mit neuem Trainer, neuem Staff, man hat schon in den letzten drei Spiele gesehen, wozu wir imstande sind", meinte er - und hob zudem die Entwicklung von Rocco Reitz, Luca Netz und Joe Scally hervor. "Wenn man unsere Mannschaft sieht, mit Eigengewächs Reitz, mit Netz, Scally. Das ist der Weg, den Borussia gehen will und immer gegangen ist - und den wir auch weiter gehen wollen", so Schmadtke.

Infobox kicker-News nun auch bei WhatsApp © imago images Auch auf WhatsApp kann man nun die wichtigsten News und spannende Artikel der kicker-Redaktion entdecken. Alle Eilmeldungen im Fußball und aus der Welt des Sports sowie ausgewählte Leseempfehlungen landen direkt im neuen WhatsApp-Channel des kicker.

Apropos Reitz: Während den beiden 20-jährigen Netz und Scally gegen Wolfsburg jeweils eine Vorlage gelang, erzielte Reitz sogar sein erstes Bundesligator. Und freute sich anschließend über einen Umstand ganz besonders: "Ich bin sehr froh, dass erste Tor hier zu machen", meinte er über den Treffer vor heimischem Publikum. "Das hatte ich mir immer erhofft. Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich mir das vorgestellt habe. Aber es war noch besser", meinte der 21-Jährige.