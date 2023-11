Seoanes Forderung: "Führungen nicht so leichtfertig aus der Hand geben"

Nicht das erste Mal in der Saison hat Borussia Mönchengladbach eine Führung verspielt, in Dortmund reichte es am Ende nicht einmal für einen Punkt. Trainer Gerardo Seoane kündigte danach an, an diesem Problem zu arbeiten.

Eine halbe Stunde lang sah es für Gladbach im Borussen-Duell im Dortmunder Signal-Iduna-Park richtig gut aus. Die Fohlenelf war die bessere Mannschaft, setzte der BVB-Defensive mit schnellem, direktem Spiel zu - und führte zudem noch mit 2:0. Dann allerdings drehten die Dortmunder auf und die Partie. Im zweiten Durchgang konnte BMG nicht mehr an die starke Anfangsphase anknüpfen und verlor nach drei Ligaspielen ohne Niederlage mit 2:4.

"Die ersten 30 Minuten waren schon richtig gut von uns", sagte der Torschütze des ersten Gladbacher Treffers, Rocco Reitz, bei "Sky". "Wir haben das auf den Platz bekommen, was wir uns vorgenommen haben." Dann allerdings unterliefen den Gästen "kleine Fehler, die den Unterschied ausmachen". Die offensichtlichsten waren das ungenügende Umschaltverhalten nach Ballverlust vor dem 1:2 und vor allem der Ballverlust von Kouadio Koné am eigenen Strafraum vor dem 3:2 durch Jamie Bynoe-Gittens kurz vor der Pause.

Vermeidbare Gegentore und Glück nach der Pause

Auch das 2:2 durch Niclas Füllkrug nach einem langen Schlag von Ex-Gladbacher Ramy Bensebaini wäre zu verteidigen gewesen, aber "so gehst du mit einem nicht so guten Gefühl in die Halbzeit", so Reitz.

Nach der Pause hatten die Gäste "ein bisschen Glück, nicht noch höher in Rückstand zu geraten, aber Moritz Nicolas hat in dieser Phase - wie auch im gesamten Spiel - einige tollte Paraden gezeigt", wusste auch Trainer Gerardo Seoane. Insgesamt drei gute Dortmunder Chancen (inklusive Lattentreffer von Marco Reus) veranlassten den Coach dazu, auf eine defensive Viererkette umzustellen, was seiner Elf mehr Stabilität verlieh.

"Am Ende hatten wir das Spiel wieder besser im Griff und hatten die Chance, mit einem Lucky Punch zum Ausgleich zu kommen", trauerte Seoane der großen Chance zum 3:3 des eingewechselten Christoph Kramer in der Nachspielzeit hinterher.

Gladbach und die Führungen

"Wir müssen daran arbeiten, Führungen nicht so leichtfertig aus der Hand zu geben", forderte der Trainer. Denn es war nicht das erste Mal in der laufenden Saison, dass sein Team eine Führung verspielte.

Zuletzt reichte Gladbach beim 3:3 in Freiburg am 10. Spieltag ein 3:1-Vorsprung nicht zum Sieg. Am ersten Spieltag in Augsburg war die Borussia gar dreimal vorne und musste am Ende doch von Glück reden, dass ein Elfmeter in der Nachspielzeit immerhin noch zum 4:4 reichte. Auch gegen Die Bayern (1:2) und gegen Mainz (2:2) hatte BMG mit 1:0 geführt.

Trotzdem machte Seoane seiner Mannschaft "ein Kompliment für die Leistung", denn diese war "ein Schritt nach vorne". Das sah auch Reitz so, der unter Woche für die deutsche U 21 gegen Estland doppelt getroffen hatte: "'All in all' war es schon ein gutes Spiel von uns, aber am Ende ist das Ergebnis natürlich nicht zufriedenstellend."