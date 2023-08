Seoane lässt Elvedis Rolle zum Start offen

Es ist bekannt, dass Nico Elvedi die Borussia in dieser Transferperiode verlassen will. Im Pokal saß der Schweizer nur auf der Bank. Gerardo Seoane hat jetzt erklärt, wie es zum Auftakt der Bundesliga beim Verteidiger aussieht.

Eine Startelf ohne Nico Elvedi war kaum vorstellbar in den vergangenen Jahren. Der Innenverteidiger gehörte stets zu den Fixpunkten im Abwehrzentrum, egal, welcher Trainer auf der Borussen-Bank saß. Den Nimbus des "Gesetzten" hat Elvedi in diesem Sommer (erst einmal) verloren. Grund ist die Konstellation rund um den sich anbahnenden Wechsel.

Elvedi (Vertrag bis 2024) möchte Gladbach verlassen. Den Wunsch nach einer Luftveränderung hat er vor geraumer Zeit bei den Klub-Bossen hinterlegt. Mit den Wolverhampton Wanderers meldete sich auch ein Klub, der den Schweizer Nationalspieler gerne unter Vertrag nehmen möchte, doch seit Wochen stehen finanzielle Hindernisse einem Transfer im Weg. In der jüngeren Vergangenheit meldeten auch Vereine aus Italien (u.a. AS Rom) Interesse an. Aber immer noch ist Elvedi in Gladbach, trainiert bei den Fohlen mit - und wäre somit eine Alternative für die Defensive.

Doch vorerst steht Elvedi in den Planungen hintenan. Seinen einstigen Stammplatz links in der Innenverteidigung besetzt aktuell Neuzugang Maximilian Wöber, die Leihgabe von Leeds United. Rechts im Zentrum verteidigt Ko Itakura - und sollte der Japaner im defensiven Mittelfeld gebraucht werden, würde höchstwahrscheinlich Marvin Friedrich übernehmen. Denn oberste Prämisse im Fall Elvedi ist: Das Risiko einer Verletzung soll minimiert werden, um einen potenziellen Transfer nicht zu gefährden. Das zeigt sich, Stichwort Zweikämpfe, auch im Training.

Im Pokal saß Elvedi 90 Minuten auf der Bank

Im DFB-Pokal beim 7:0 gegen TuS Bersenbrück saß Elvedi 90 Minuten lang auf der Bank, während im Laufe des Spiels andere Innenverteidiger wie Youngster Fabio Chiarodia und Routinier Tony Jantschke eingewechselt wurden. Aber wie sieht jetzt der Plan für Samstag aus, wenn es beim FC Augsburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zum ersten Mal in der Bundesliga richtig ernst wird?

"Zunächst einmal hat Nico ganz normal trainiert in der Woche. Er steht, was das Gesundheitliche angeht, zur Verfügung und verfügt über einen guten Fitnessstand. Dass es eine offene Personalie ist, wissen alle", erklärte Cheftrainer Gerardo Seoane auf der Pressekonferenz am Donnerstag und ließ Elvedis Rolle für Augsburg komplett offen. "Es wird sich zeigen, ob er morgen im Kader dabei ist oder nicht - und wenn ja, ob er dann am Samstag von Anfang an spielt, eingesetzt wird oder nicht. Das kann ich heute noch nicht verraten."

Schließlich besteht ja auch die Möglichkeit, dass sich Elvedi kurzfristig aus Gladbach verabschiedet. Diese Wahrscheinlichkeit dürfte aber bei Mittelfeldtalent Oscar Fraulo höher liegen: Der 19-Jährige steht kurz vor einem Wechsel in die Eredivisie zum FC Utrecht (der kicker berichtete am Mittwoch). Fraulo, dessen Vertrag bei der Borussia bis 2026 läuft, soll für ein Jahr ausgeliehen werden.