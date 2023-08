Elvedi-Abschied rückt näher: Virkus bestätigt "Gespräche"

Seit acht Jahren ist Nico Elvedi ein Gesicht von Borussia Mönchengladbach. Doch nun zeichnet sich ein Abschied ab, wie Borussias Sportvorstand Roland Virkus am Mittwochabend bestätigte.

"Nico hat acht Jahre bei uns hervorragend performt. Dass für ihn jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, eine neue Herausforderung zu suchen, ist nicht verwerflich. Er hat uns gesagt, dass er etwas Neues machen will. Das verstehen wir", hatte Roland Virkus bereits am Dienstag klargestellt.

Einen Tag später äußerte sich der Sportvorstand der Fohlen während einer Veranstaltung der "Rheinischen Post" nun abermals zu dem Thema. So bestätigte der 56-Jährige, dass Elvedi, der sich seit seiner Ankunft 2015 aus Zürich über die Jahre zu einer festen Größe bei den Fohlen entwickelt hatte, "nach acht Jahren den Wunsch geäußert hat, den Verein wechseln zu wollen" und betonte mit Blick auf den Wechselwunsch des Schweizers: "Wir haben gesagt, dass wir nur Spieler haben wollen, die sich zu 100 Prozent committen."

Über potenzielle Klubs wie etwa die Wolverhampton Wanderers, deren Verhandlungen mit den Gladbachern aufgrund unterschiedlicher Preisvorstellungen stocken, sprach Virkus dabei nicht. Nur so viel gab er preis: "Wir sind in Gesprächen mit Klubs." Jedoch umriss der Sportvorstand ein vages Zeitfenster, bis wann Klarheit in der Angelegenheit herrschen wird: "Es wird eine Entscheidung in den nächsten zwei Wochen geben, einen Zeitpunkt kann ich noch nicht nennen."

Koné-Verbleib

Klar ist: Elvedis Vertrag läuft nur noch bis zum 30. Juni 2024 - und Gespräche über eine Verlängerung hat der 47-malige Schweizer Nationalspieler, der auch schon mit der Roma in Verbindung gebracht worden ist, in der Vergangenheit ins Leere laufen lassen.

Manu sieht, dass gerade in Gladbach etwas entsteht. Roland Virkus über den derzeit verletzten Manu Koné

Neben Elvedi thematisierte Virkus aber auch die Personalie Manu Koné. Der derzeit auf dem Platz fehlende Franzose, der sich Ende Juni bei der U-21-Europameisterschaft am Knie verletzt hatte, könnte zunächst einmal sogar bis September als aktiver Teil des Kaders fehlen.

Ein Wechsel, dessen Wechsel vor seiner Verletzung noch in einem Rahmen von über 30 Millionen Euro Ablöse durch möglich erschienen war, kommt für Sportvorstand Virkus aktuell jedenfalls nicht infrage: Ein Verkauf des Mittelfeldspielers sei schlicht nicht geplant. Europäische Klubs wie Paris St. Germain, der FC Liverpool, Manchester United oder der FC Chelsea haben den 22 Jahre alten Antreiber seit geraumer Zeit auf dem Zettel. Der Franzose steht bei der Borussia noch bis 30. Juni 2025 unter Vertrag - inklusive Option auf ein weiteres Jahr.

Dass aber gerade aufgrund der Verletzung kein naher Abgang bevorsteht, hatte Ende Juli bereits Nils Schmadtke, der Sportdirektor Lizenz, klargemacht. "Der Fokus liegt voll darauf, dass Manu fit wird und wir ihn zurück auf den Platz bekommen. Alles andere ist weit weg." Passend dazu ergänzte Virkus nun am Mittwochabend: "Wir haben uns entschieden, dass Manu Koné bei der Borussia bleibt. Manu sieht, dass gerade in Gladbach etwas entsteht - und er möchte vielleicht Teil dessen sein."

Ein klein wenig schränkte Virkus aber auch ein: "Natürlich kann man im Fußball nie etwas ausschließen. Wenn es ein horrendes Angebot gibt, müssten wir nochmal sprechen. Aber eigentlich ist das Ziel - und das ist auch mit dem Jungen besprochen - dass er bleibt und hier erst mal gesund wird."