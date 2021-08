Selke nach Gehirnerschütterung wieder dabei

Es muss sich etwas ändern, und es wird sich etwas ändern nach dem 1:3 in Köln - auch personell: Davie Selke und Dedryck Boyata haben am Dienstag voll mittrainiert und sind am Samstag gegen den VfL Wolfsburg Startelf-Kandidaten.

Eine leichte Gehirnerschütterung, erlitten im Trainingsduell mit Jordan Torunarigha, hatte Selke für den Liga-Auftakt ausgeknockt. Mit dem nach eineinhalb Leihjahren aus Bremen zurückgekehrten Stürmer fehlte den Berlinern in Köln der Top-Torjäger der Vorbereitung. Jetzt ist Selke zurück - und direkt auf Betriebstemperatur. "Davie will unbedingt spielen", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai nach der knapp 90-minütigen Übungseinheit am Dienstagnachmittag. "Das hat er heute im Training gleich wieder gezeigt."

Neben Selke wird wohl auch Kapitän Dedryck Boyata Dardais personellen Spielraum beim ersten Saison-Heimspiel erweitern. Der belgische EM-Fahrer, zuletzt wegen einer Muskelblessur außer Dienst, hatte bereits am vergangenen Donnerstag mit dem Team trainiert, sich dann aber fürs Köln-Spiel abgemeldet. Gegen Wolfsburg soll es klappen mit seiner Saison-Premiere - womöglich in einer Dreierabwehrkette. In Köln am Sonntag hatte Dardai, der mit einem 4-3-3 ins Spiel gegangen war, nach einer Stunde auf Dreier- beziehungsweise Fünferkette umgestellt. Das ist auch gegen Wolfsburg eine denkbare Variante - mit Boyata.

Auch Innenverteidiger Dardai soll rechtzeitig fit werden

Rechtzeitig fit werden soll mit Marton Dardai auch ein anderer Innenverteidiger. Er arbeitete am Dienstag wegen Beschwerden am Sprunggelenk, die ihn schon länger plagen, ebenso individuell wie Peter Pekarik (leichte Wadenprellung), Kevin-Prince Boateng (Belastungssteuerung), Matheus Cunha und Santiago Ascacibar (leichte Oberschenkelprellungen). Dardai und Pekarik sollen am Mittwoch wieder einsteigen.