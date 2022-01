Selimbegovics Warnung vor dem Re-Start: "Die Hinrunde kann eine Falle sein"

Jahn Regensburg will mit einem Sieg in das neue Jahr starten. Gegen Sandhausen erwartet Coach Mersad Selimbegovic dafür Zweikampf- und Laufstärke. Die Negativ-Serie soll beendet werden.

Regensburgs Trainer Mersad Selimbegovic will endlich wieder punkten. Am besten direkt zum Re-Start beim SV Sandhausen. imago images/Eibner

Drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge. So viele hat Jahn Regensburg in der aktuellen Zweitliga-Saison erst einmal hinnehmen müssen. Das Schlechte aus Sicht der zunächst so gut gestarteten Oberpfälzer: Diese Statistik entspricht der aktuellen Serie. Eine, die für den ehemaligen Tabellenführer beim Auswärtsspiel gegen den SV Sandhausen am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beendet werden soll.

Gegen die abstiegsgefährdeten Kurpfälzer (Platz 16) will Trainer Selimbegovic mit seinem Team "alles daransetzen, dass wir gleich punkten." Denn für den Bosnier ist der Klassenerhalt trotz 28 Zählern und Platz 8 längst nicht gesichert. "Diese sehr gute Hinrunde kann auch eine Falle sein, wir dürfen uns auf keinen Fall ausruhen. Wir sind gewarnt, dass wir alle bei 100 Prozent sein müssen, in jedem Training und in jedem Spiel", meinte er auf der Spieltags-Pressekonferenz.

Wir dürfen uns auf keinen Fall ausruhen. Wir sind gewarnt. Mersad Selimbegovic

Damit es mit mindestens einem Zähler gegen den SVS klappt, fordert Selimbegovic wieder mehr Geradlinigkeit im Spiel. Zuletzt habe das Team "zu viel quer gespielt." Zudem habe er mit der Mannschaft in der Winterpause "an der Konsequenz und der Kompaktheit beim Ansprinten des Gegners gearbeitet."

"Wie wir die beiden Wochen trainiert haben, mit dem Fokus, der Konzentration und der Gier, das stimmt mich sehr, sehr positiv", fügte der aktuell zufriedene Trainer an. Dennoch erwartet er ein schwieriges Spiel und geht davon aus, "dass es auch durch die Platzbedingungen im Januar kein Leckerbissen wird. Vielmehr stellen wir uns auf ein kampfbetontes Spiel ein, in dem Sandhausen versuchen wird, uns in Zweikämpfe zu bringen, die wir dann annehmen und konsequent führen müssen." Auch die Standardsituationen auf beiden Seiten könnten entscheidend werden.

Beste erleidet Faserriss - Besuschkow zurück

In Sandhausen nicht mithelfen können werden dabei der weiterhin Rot-gesperrte Angreifer David Otto sowie Jan-Niklas Beste (kleiner Faserriss nach Testspiel gegen Darmstadt), Joel Zwarts (individuelles Training nach verspäteter Rückreise) und Christoph Moritz (Erkältung). Max Besuschkow, der beim Jahresabschluss gegen Darmstadt (0:2) kurzfristig ausgefallen war, macht hingegen "einen sehr guten Eindruck" und wird im Kader stehen.