Selimbegovic über Bielefeld: "In allen Facetten Qualität“

Im Duell zweier Auftakt-Verlierer misst sich Jahn Regensburg am Samstag mit Arminia Bielefeld. SSV-Coach Mersad Selimbegovic setzt darauf, dass sich Geschichte wiederholt.

In der Hinrunde hatte Regensburg beim Saisonstart beim ersten Heimspiel gegen Darmstadt mit einem Sieg aufgewartet (2:0), gleiches soll nun auch bei der ersten Partie vor heimischer Kulisse (Samstag, 13 Uhr LIVE! bei kicker) in der Rückserie gelingen. Ein Dreier wäre gegen den DSC (17 Punkte) im Kampf gegen den Abstieg natürlich sehr wertvoll, den auf dem vorletzten Rang platzierten unmittelbaren Kontrahenten würde man mit dem von Selimbegovic angestrebten Sieg auf fünf Punkte distanzieren.

Sie können spielerisch agieren, aber auch mit der Brechstange, sie haben Speed über die Außen, aber auch Kreativität. Mersad Selimbegovic über Bielefeld

Die Vorfreude des Jahn-Trainers auf den ersten Heimauftritt 2023 ist groß, seine Warnungen vor den Ostwestfalen aber eindringlich. Die Arminia, die beim Re-Start Sandhausen mit 1:2 unterlag, habe einen "richtig guten Kader", gehöre ganz woanders hin in der Tabelle und habe in allen Facetten Qualität: "Sie können spielerisch agieren, aber auch mit der Brechstange, sie haben Speed über die Außen, aber auch Kreativität", hat der 40-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag die Stärken der Bielefelder ausgemacht.

Albers vor dem Comeback - Startet Singh?

Personell hat Selimbegovic einige Sorgenfalten. Scott Kennedy fehlt nach seinem Platzverweis in Darmstadt (0:2) rotgesperrt und in Steve Breitkreuz fällt ein eventueller Vertreter wegen Krankheit vielleicht ebenfalls aus - in diesem Fall stünde Routinier Sebastian Nachreiner bereit. In der Offensive ein wichtiger Faktor ist Andreas Albers (muskuläre Probleme). Beim zuletzt fehlenden Top-Torschützen (sechs Treffer) habe sich die Situation gebessert, es könne "gut sein, dass er beginnt", meinte der SSV-Coach. Dies gelte auch für Sarpreet Singh, der am Darmstädter Böllenfalltor von der Bank gekommen war, "gleich da war und auch in engen Räumen immer eine Idee hat".

Lob für Urbig

Kein Thema ist übrigens ein Wechsel im Tor. Jonas Urbig habe seine Sache "in seinem ersten Spiel sehr ordentlich gemacht", lobte Selimbegovic den Youngster trotz seines Risiko-Passes vor dem Führungstor der Hessen.

Eine gute Torhüter-Leistung, Ideen und Durchschlagskraft - gegen die Bielefelder sicherlich wichtige Faktoren, um die Bilanz gegen den bislang nicht besonders beliebten Gegner aufzupolieren: Gegen die Arminia stehen in der 2. Liga bei zwei Siegen und einem Remis sechs Niederlagen zu Buche.