Selimbegovic: "Das ist mehr als ein normaler Aufsteiger"

Am 12. Spieltag der 2. Bundesliga reist der Jahn aus Regensburg zum 1. FC Kaiserslautern (Sonntag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Oberpfälzer wollen den Abstand zu den Abstiegsrängen wahren, während der FCK mit einem Sieg nach oben schauen dürfte.

Den 1. FC Kaiserslautern und den Jahn aus Regensburg trennen vor der Partie nur vier Punkte. Beide Teams stecken jedoch in unterschiedlichen Formkurven. Während der FCK seit sieben Ligaspielen ungeschlagen ist, kämpft der Jahn mit inkonstanten Leistungen. In den letzten fünf Ligaspielen konnte man bei zwei Niederlagen und zwei Unentschieden nur einmal gewinnen.

Die Standards sind zum Problem geworden

Ein Grund für die Inkonstanz der Regensburger könnte die im Vergleich zur Vorsaison stark abgenommene Standardstärke sein. Während man in der Saison 2021/22 noch 42 Prozent seiner gesamten Tore per Standards erzielte (21 von 50 Toren), sind es bisher in dieser Saison nur mickrige 22,2 Prozent (zwei der neun erzielten Tore). "Wir haben Spieler, die es können, aber noch keine so klaren Schützen wie letztes Jahr, die immer punktgenau den Zielbereich getroffen haben", lässt Jahn-Coach Mersad Selimbegovic wissen. "Standards können in dieser Liga die halbe Miete sein, wenn du es gut machst." Für den 40-Jährigen sind ruhende Bälle ein entscheidendes Mittel, um Tore zu erzielen, wenn mal nichts aus dem Spiel heraus funktioniert.

Enge Abstände in der Tabelle

Was die Tabellensituation der Regensburger angeht stellt der gebürtige Bosnier fest: "Fakt ist, dass die Liga noch ein Stück ausgeglichener geworden ist, das sieht man auch an der Tabelle." Ein gutes Beispiel für diese ausgeglichene Liga ist der Punktunterschied zwischen den beiden Teams. Der FCK und der Jahn befinden sich in völlig unterschiedlichen Situationen, sind allerdings in der Tabelle nur durch vier Punkte getrennt, die bei einem Sieg der Oberpfälzer auf dem Betzenberg prompt auf einen Punkt schmelzen könnten.

Ich bin nicht überrascht, dass Kaiserslautern so gut dasteht. Mersad Selimbegovic

Mit Blick auf den kommenden Gegner aus Kaiserslautern betont Selimbegovic die Stärken der roten Teufel: "Die Standards, das Umschaltspiel, ihre Kompaktheit und Erfahrung. Und natürlich das Stadion. Diese Wucht, die sie zu Hause entwickeln können, musst du annehmen und versuchen, es für dich umzuwandeln." Ihn verwundert der aktuelle Tabellenplatz der Schuster-Elf keinesfalls: "Ich bin nicht überrascht, dass Kaiserslautern so gut dasteht. Sie hatten schon in der 3. Liga keinen normalen Kader und wenn man sieht, aus welchem Regal sie sich im Sommer bedient haben, dann sieht man, dass das mehr ist als ein normaler Aufsteiger." Kaiserslautern steht nach elf Spieltagen mit 16 Punkten auf Platz acht.

Alle an Bord beim Jahn

Personell sieht es beim Jahn sehr gut aus. Steve Breitkreuz trainierte am Donnerstag wieder mit der Mannschaft, außerdem ist Thorsten Kirschbaum nach einem grippalen Infekt auch wieder dabei. Selimbegovic hofft, dass das auch so bleibt, "denn das wird beginnend mit Sonntag eine anstrengende Woche." Nach dem Auswärtsspiel auf dem Betzenberg empfängt der Jahn am Mittwochabend ab 20.45 Uhr Fortuna Düsseldorf zur zweiten DFB-Pokal Runde, bevor am nächsten Samstag der SV Sandhausen nach Regensburg reist.