Seite an Seite mit Kumpel Lainer: Schlagers erste Schritte

Obwohl der VfL Wolfsburg in der Bundesliga mit 13 Punkten glänzend dasteht, wird Xaver Schlager bei den Niedersachsen schmerzlich vermisst. Nach seinem Kreuzbandriss arbeitet der Österreicher an der Rückkehr auf den Rasen.

Es sind Bilder, die Hoffnung machen. Nur einen Monat nach seiner Kreuzband-Operation ist Xaver Schlager in einem Video zu sehen, wie er seine ersten Schritte auf dem Weg zurück auf den Bundesliga-Rasen bewältigt. Der Österreicher, der sich am 29. August beim 1:0 gegen RB Leipzig einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen hatte, bewegt sich im österreichischen Fuschl am See im VfL-Outfit mit Sportschuhen auf einer grünen Wiese, macht kleine Schritte, besteigt unebene Steine. Die Arbeit am Comeback ist bereits in vollem Gange. An seiner Seite: Kumpel und Kollege Stefan Lainer von Borussia Mönchengladbach, der sich eine Woche vor Schlagers Knieunfall den Knöchel gebrochen hatte.

Schlager hat sich erneut in die heilenden Hände des Sportwissenschaftlers Franz Leberbauer begeben. Dort absolvierte der 24-Jährige bereits vor zwei Jahren seine Reha, nachdem er einen Totalschaden im linken Sprunggelenk davongetragen hatte. Der Knöchel war gebrochen, die Syndesmose gerissen. Leberbauer arbeitete intensiv mit dem Wolfsburger Mittelfeldmann, betonte aber auch, dass er kein Zauberer sei. Und dennoch: Nach nur 85 Tagen stand Schlager wieder auf dem Feld und entwickelte sich in den vergangenen zwei Jahren zu einem Topspieler in der Bundesliga.

Sie sind dem Reha-Plan um Wochen voraus. Es läuft sensationell gut! Leberbauer über Schlager und Lainer

Eine Prognose, wann der österreichische Nationalspieler nun zurück sein wird, gibt es noch nicht. Klar ist: Schlager will keine Zeit verlieren. Schon vor zwei Jahren sagte er: "Wenn man etwas liebt und seine Arbeit mag, dann will man so schnell wie möglich zurückkommen." Die Chancen stehen offenbar gut. Gegenüber dem Journalisten Peter Linden sagte Sportwissenschaftler Leberbauer kürzlich über Schlager und Lainer: "Sie sind dem Reha-Plan um Wochen voraus. Es läuft sensationell gut!"

Dank guten Heilfleischs sowie großer Eigenmotivation. Und dank Leberbauer. Mit seiner selbst entwickelten Methode hilft er zahlreichen Sportlern und Profifußballern dabei, möglichst rasch wieder auf die Beine zu kommen. "Ich kämpfe um jeden Tag", betont der Therapeut. Schlager und Lainer kämpfen nun gemeinsam. Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) spielen ihre Mannschaften gegeneinander. Es wäre kein Wunder, wenn sich die beiden Freunde im Rückspiel Ende Februar wieder auf dem Rasen begegnen würden.