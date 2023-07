"Seit längerem auf dem Radar": Boniface ist Leverkusener

Bayer Leverkusen hat die Verpflichtung von Victor Boniface perfekt gemacht. Der Angreifer sorgte in der vergangenen Saison vor allem im Europapokal für Aufsehen.

Ab diesem Sonntag bereitet sich Bayer 04 Leverkusen sechs Trainingstage lang im österreichischen Saalfelden auf die neue Saison vor. Und pünktlich hat der Tabellensechste der vergangenen Bundesliga-Saison einen neuen Stürmer verpflichtet: Victor Boniface kommt vom belgischen Verein Union Saint-Gilloise und ist als Ersatz für Patrik Schick vorgesehen, der nach einer Leistenoperation noch mindestens bis Anfang Oktober ausfällt. Der 22-jährige Mittelstürmer, der auch in einer Doppelspitze oder über eine Halbposition agieren kann, erhält einen Vertrag bis 2028 und erhält die Rückennummer 22.

Weil Boniface erst im Sommer 2022 vom norwegischen Topklub FK Bodö/Glimt zu Saint-Gilles gewechselt und dort noch bis 2026 gebunden war, muss Leverkusen eine Ablösesumme investieren, die nach kicker-Informationen einen fixen Betrag in Höhe von etwa 16 Millionen Euro umfasst. Die Ablöse kann durch Boni noch auf rund 20 Millionen Euro anwachsen, wobei diese bewusst auch von den individuellen Leistungen des Spielers abhängen, weil dieser in seiner noch jungen Karriere bereits zwei Kreuzbandrisse im selben Knie erlitten hat (März 2019, November 2020).

Boniface erlitt schon zwei Kreuzbandrisse

Boniface hatte sich in der vergangenen Saison vor allem im Europapokal einen Namen gemacht, nicht zuletzt gegen deutsche Kontrahenten: In den vier Europa-League-Duellen mit Union Berlin - zweimal in der Gruppenphase, zweimal im Achtelfinale - traf er zweimal und sammelte zwei weitere Assists, obwohl er einmal nur als Joker zum Zug kam. Im Viertelfinale überzeugte er dann auch im Hinspiel gegen seinen künftigen Arbeitgeber: Beim 1:1 gegen Leverkusen war Boniface nicht nur Torschütze, sondern für den kicker als "extrem dynamischer Unruheherd" auch Spieler des Spiels (kicker-Note 2).

"Wir hatten Victor Boniface bereits seit längerem auf dem Radar", erklärte Bayer-04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. "Sein Auftreten im direkten Duell hat unsere positive Einschätzung dann absolut bestätigt. Victor ist ein sehr präsenter, schwer zu bespielender Mittelstürmer, der allein durch seine Körperlichkeit eine Herausforderung für jeden Abwehrspieler darstellt. Darüber hinaus ist er auch schnell und technisch versiert."

Die Europa-League-Saison, die mit dem 1:4 im Rückspiel endete, schloss der Nigerianer mit sechs Toren und zwei Vorlagen in zehn Einsätzen ab. In der vorangegangenen Champions-League-Qualifikation hatte er in vier Partien zudem fünfmal getroffen. Nun darf er sich in Leverkusen auf weiteren Europa-League-Fußball freuen, während sich Saint-Gilles - das erneut knapp am Meistertitel vorbeischrammte - noch durch die Play-offs kämpfen muss. In der Liga sammelte Boniface 2022/23 in 31 Spielen 14 Scorerpunkte (7/7).

Boniface sieht im Wechsel nach Leverkusen "eine besondere Möglichkeit, die ich unbedingt wahrnehmen wollte. Ich habe die Atmosphäre hier im Stadion selbst erlebt, habe schon damals die Kapazitäten erahnen können, die dieser Verein hat."