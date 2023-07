Leverkusen bestätigt Operation: Schick fällt noch mehrere Monate aus

Bayer 04 Leverkusen wird auch den Start in die neue Saison ohne Patrik Schick (27) bestreiten müssen. Der Mittelstürmer hat sich einer Operation unterzogen.

Die Ausfallzeit von Patrik Schick zieht sich weiter. Wie Bayer 04 Leverkusen am Dienstag bestätigte, hat sich der tschechische Mittelstürmer einer Operation unterzogen, um die er eigentlich hatte herumkommen sollen. Der Eingriff an den Adduktoren ist nach Vereinsangaben bereits im Juni erfolgt und wurde in der Berliner Charité vorgenommen. Inzwischen habe Schick mit den Reha-Maßnahmen begonnen, eine Rückkehr des Stürmers ist aber erst für Anfang Oktober geplant.

Damit würde die gesamte Leidenszeit von Schick fast ein Jahr betragen. Im vergangenen Oktober hatte der Stürmer erstmals wegen Adduktorenbeschwerden gefehlt, kurz darauf fiel er monatelang aus. Im Februar kehrte er kurzzeitig zurück, musste aber kurz darauf wegen wiederkehrender Probleme erneut aussetzen - das endgültige Saison-Aus. Insgesamt machte Schick, der 2021/22 noch 24 Tore in 27 Spielen erzielt hatte, in der abgelaufenen Saison nur 14 Bundesliga-Spiele (drei Tore). Letztmals stand er am 5. März beim 4:1 gegen Hertha BSC auf dem Platz.

Das Thema Operation war in den vergangenen Monaten zwar immer wieder aufgekommen, ein Eingriff sollte aber vermieden werden. Anfang Juni hatte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes noch Hoffnung geäußert, dass Schick beim Trainingsstart, der am Dienstagvormittag vonstatten ging, wieder auf dem Platz stehen könne. Das hat sich nun endgültig zerschlagen - und wie schnell der Torjäger im Herbst nach dann knapp einem Jahr ohne Startelf-Einsatz wieder zu alter Form zurückkehren kann, ist völlig unklar. Ein weiterer Stürmer soll wohl noch kommen.

Bereits im Sommer 2022 hatte sich Schick einer Operation an der Hüfte unterzogen, damals war er zum Saison-Auftakt aber wieder fit gewesen.

Auch Hincapie fehlt zum Saisonstart - Andrich noch in der Reha

Ebenfalls zum Saisonstart ausfallen wird Abwehrspieler Piero Hincapie, der sich beim Länderspiel der ecuadorianischen Nationalmannschaft gegen Bolivien im Juni einen Mittelfußbruch zugezogen hat und ebenfalls operiert werden musste. Wie Bayer 04 nun mitteilte, wird mit einer Rückkehr des Verteidigers Anfang September gerechnet. Für die ersten beiden Bundesliga-Spiele wäre Hincapie ohnehin gesperrt gewesen.

Neben dem Duo Schick und Hincapie fehlten beim Trainingsstart am Dienstag Robert Andrich und Odilon Kossounou, die sich jeweils beim Halbfinal-Hinspiel in der Europa League gegen die AS Rom verletzt hatten. Während Kossounou laut Verein "kurzfristig" wieder ins Training einsteigen soll, absolviert Andrich nach Mittelfußbruch noch sein Reha-Programm in der BayArena. Der Mittelfeldspieler soll beim Trainingslager im österreichischen Saalfelden (23. Juli bis 28. Juli) wieder den Trainingsbetrieb aufnehmen.

Noch länger fehlen wird Ersatztorwart Niklas Lomb. Der Keeper hat sich einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen und wird rund vier bis sechs Wochen ausfallen.