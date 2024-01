"Sehr spannendes Profil": St. Pauli verpflichtet Ahlstrand

Ein paar Stunden vor dem Topspiel in Düsseldorf hat St. Pauli die Verpflichtung von Erik Ahlstrand bekanntgeben. Der 22-Jährige kommt von Halmstads BK.

Trägt von nun an das Trikot von St. Pauli: Erik Ahlstrand. IMAGO/TT

Nach der Leihe von Aljoscha Kemlein hat St. Pauli am Samstagmittag seinen zweiten Winter-Neuzugang vorgestellt. Erik Ahlstrand erweitert Fabian Hürzelers Optionen in der Offensive. Der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler kommt aus seiner Heimat von Halmstads BK nach Hamburg. Zur Länge des Kontraktes machte der Verein keine Angaben. "Erik bietet ein sehr spannendes Profil und passt damit im Gesamtpaket sehr gut zu unserer Spielidee. Er kombiniert fußballerische Qualität mit hohem Tempo, Kreativität, Zuverlässigkeit, Intensität und Wille", wird Andreas Bornemann, Sportchef der Kiezkicker, in der Pressemitteilung zitiert.

Ahlstrand debütierte Mitte Januar in der Nationalmannschaft

Ahlstrand empfahl sich in 47 Einsätzen in der Allsvenskan, Schwedens erster Liga, mit drei Treffern und fünf Vorlagen für den Transfer. Für seine Leistungen bekam der 22-Jährige auch zuletzt eine Belohnung: Er feierte für Schweden am 12. Januar sein Länderspiel-Debüt gegen Estland.

Nun möchte er sich bei St. Pauli weiterentwickeln und für weitere Einsätze bei den "Tre Kronor" empfehlen. "Der FC St. Pauli hat einen sehr guten Ruf für junge, ambitionierte Spieler, die den nächsten Schritt gehen wollen. Für mich ist es ein großer Schritt, ins Ausland zu wechseln, daher ist es besonders bedeutsam, den passenden Verein zu finden", erklärt der Neuzugang.

Hohes Tempo, eine hohe durchschnittliche Laufdistanz sowie eine herausragende Anzahl an Sprints zeichnen ihn besonders aus Fabian Hürzeler

Sein neuer Trainer hob bei der Vorstellung derweil die Stärken hervor. Neben dem "sehr guten" offensiven Eins-gegen-eins sei Ahlstrand auch fleißig bei "der Arbeit gegen den Ball". "Hohes Tempo, eine hohe durchschnittliche Laufdistanz sowie eine herausragende Anzahl an Sprints zeichnen ihn besonders aus. Darüber hinaus überzeugt er mit einer äußert positiven sowie professionellen Einstellung", so Hürzeler.