St. Pauli: Kemlein ist schon da

Bereits am Freitag hatte der kicker von der geplanten Ausleihe berichtet, am Sonntag meldete der FC St. Pauli Vollzug: Aljoscha Kemlein kommt vom 1. FC Union Berlin bis zum Saisonende ans Millerntor.

Der Deal mit dem 19-jährigen Junioren-Nationalspieler ist vor allem eine Reaktion auf die Asia-Cup-Teilnahmen der beiden Australier Jackson Irvine und Connor Metcalfe. Hintergrund: Mit dem Duo ist die erste und zweite Wahl für die Achterposition neben Marcel Hartel abwesend.

Zur Erinnerung: Als Kapitän Irvine im September mit einem Bänderriss im Sprunggelenk von der Nationalmannschaft zurückgekehrt war, hatte ihn sein Landsmann überzeugend vertreten - durch die gemeinsame Reise des Duos hatten Sportchef Andreas Bornemann und Trainer Fabian Hürzeler im Mittelfeldzentrum schon vor Weihnachten Bedarf gesehen. Und glauben mit Aljoscha Kemlein die richtige Wahl getroffen zu haben.

"Trotz seines jungen Alters ist Aljoscha schon sehr weit in seiner fußballerischen Entwicklung", sagt Bornemann, "deswegen trauen wir ihm zu, schnell eine Alternative für die Position im zentralen Mittelfeld zu sein. Dass er die körperlichen und spielerischen Anlagen mitbringt, hat er für Union bereits nachweisen können."

Auf Kemlein wartet viel Arbeit - auch außerhalb des Feldes

Auch Hürzeler ist überzeugt von dem Leihgeschäft mit dem Youngster, der in der laufenden Bundesliga-Saison zwei Mal zum Einsatz kam. "Aljoscha bringt alles mit, was wir uns für die zentrale Position vor der Abwehr wünschen", erklärt der Coach und zählt auf: "Er ist clever in der Zweikampfführung und weiß seinen Körper einzusetzen. Am Ball agiert er dank seiner technischen Fähigkeiten ruhig und findet intelligente Lösungen. Jetzt wird es darum gehen, ihn schnell auf und neben dem Platz zu integrieren." Denn klar ist auch: Beinahe sämtliche Neulinge in der nun einjährigen Amtszeit von Hürzeler berichten von der Komplexität im System des Trainers. Das bedeutet für einen Neunankömmling: Viel Arbeit auch außerhalb des Spielfeldes.

Kemlein ist bereits im Trainingslager im spanischen Benidorm eingetroffen. Der für diesen Sonntag geplante erste Test gegen Excelsior Rotterdam findet indes nicht statt: Die Niederländer haben die Partie wegen mehrerer Krankheitsfälle kurzfristig abgesagt.

Sebastian Wolff