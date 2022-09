"Sehr, sehr schade": Magdeburg ohne Piccini gegen den Jahn

Der 1. FC Magdeburg hat die löchrigste Abwehr der 2. Liga. Und muss für das kommende Spiel personell umstellen.

Wie FCM-Coach Christian Titz am Freitag auf der Pressekonferenz zum Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Jahn Regensburg berichtete, wird Cristiano Piccini wegen Adduktorenproblemen ausfallen. "Es macht keinen Sinn, wenn wir ihn heute hätten in das Training einsteigen lassen", sagte Titz, "aber wir hoffen, dass es nicht zu lange dauert."

"Das ist sehr, sehr schade", sagte Titz über das Fehlen des Italieners, der erst Anfang September zum FCM gestoßen war und zweimal gleich in der Startelf gestanden hat. Besonders seine Erfahrung und seine Ruhe in engen Spielsituationen schätzt Titz an dem 30-Jährigen, der sogar drei A-Länderspiele für die Squadra Azzurra absolviert hat.

Da mit Malcom Cacutalua ein weiterer Innenverteidiger ausfällt, stehen als Alternativen für die Position in der Innenverteidigung neben Silas Gnaka noch Jamie Lawrence, der im Länderspiel der U 20 gegen Polen (2:1) eingewechselt wurde, sowie Alexander Bittroff zur Verfügung. Der Routinier hat seine langwierigen Wadenprobleme überwunden, wie Titz berichtete.