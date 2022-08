Sehnenverletzung: Toure droht bis zur WM auszufallen

Almamy Toure hat sich im vergangenen Auswärtsspiel bei Hertha BSC schwerer verletzt als bislang bekannt. Der Innenverteidiger wird laut Trainer Oliver Glasner wegen einer Sehnenverletzung mindestens zwei Monate ausfallen. Deshalb ist es ist durchaus möglich, dass die Eintracht noch einmal auf dem Transfermarkt tätig wird.

Im "Worst Case" falle Toure "den gesamten Herbst aus", sagte Glasner auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Damit setzt sich die jahrelange Pechsträhne des Verteidigers fort. Bereits mehrfach zog er sich Muskel- und Sehnenverletzungen zu, unter anderen im Oktober 2019 im Heimspiel gegen Leverkusen und März 2021 im Heimspiel gegen Stuttgart. Auch die Sommer-Vorbereitung vor einem Jahr verpasste er verletzungsbedingt. "Ich habe viel Muskelmasse, die ich sehr gut pflegen muss. Vielleicht muss ich noch mehr darauf achten als andere", sagte er im vergangenen Oktober. Besonders bitter: Nach Martin Hintereggers Karriereende hatte der 26-Jährige gerade erst die Chance ergriffen und sich nach einer guten Vorbereitung in der ersten Elf festgespielt.

Kommt noch ein gestandener Verteidiger?

Zumindest konnte Neuzugang Jerome Onguené in dieser Woche wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Am Montag soll der Innenverteidiger das Spielersatztraining mitmachen und anschließend wieder voll einsteigen. Doch da der 24-Jährige in diesem Kalenderjahr nahezu keine Spielpraxis sammelte, sollte man vorerst nicht allzu viel erwarten. Ein erfahrener, gestandener Verteidiger stünde der Mannschaft sicherlich gut zu Gesicht. Nachdem Glasner einst die Transferpolitik bei seinem Ex-Klub VfL Wolfsburg öffentlich kritisiert hatte, was für einigen Wirbel sorgte, hält er sich mit Forderungen nun aber zurück. "Es ist schön, dass auch ein Trainer immer wieder dazulernt und keine öffentlichen Transferforderungen stellt, denn dann kann er schnell einen auf den Deckel bekommen. Deswegen mache ich das nicht. Aber ihr könnt sicher sein, dass ich meine Meinung intern kundtue", sagt Glasner. Indirekt räumt er damit ein, sich noch einen Verteidiger zu wünschen. Andernfalls hätte er einfach sagen können, dass er keinen Bedarf sehe.

Gegen Köln muss der Coach neben Toure und Onguené auch auf Ajdin Hrustic (Oberschenkelprobleme), den langzeitverletzten Aurelio Buta (Knie-OP, Rückkehr im September) und womöglich Daichi Kamada (Erkältung) verzichten.