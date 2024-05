Sehnenabriss: Siebert fehlt der Fortuna lange

Bittere Nachrichten für Fortuna Düsseldorf im Aufstiegsrennen: Stammverteidiger Jamil Siebert verletze sich im Training schwer am Oberschenkel und fällt für längere Zeit aus.

Fortuna Düsseldorf muss im Saisonfinale auf Stamminnenverteidiger Jamil Siebert verzichten. Wie der Zweitligist am Mittwochabend bekanntgab, verletzte sich der 22-Jährige im Training schwer. In der Vorbereitung auf das anstehende Spitzenspiel der 2. Liga bei Holstein Kiel am Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zog sich Siebert einen Sehnenabriss am rechten Oberschenkel zu und fällt für längere Zeit aus.

Das Düsseldorfer Eigengewächs hat sich nach einer einjährigen Leihe zu Viktoria Köln in dieser Spielzeit im Kader des Zweitligisten etabliert und gehörte regelmäßig zum Stammpersonal. Mitte Januar wurde der deutsche U-21-Nationalspieler jedoch bereits von einem Innenbandriss im linken Knie zurückgeworfen. Davon erholte sich Siebert schnell, feierte am 25. Spieltag sein Comeback und war fortan nicht mehr aus der Fortuna-Abwehr wegzudenken. In der noch laufenden Spielrunde kommt er wettbewerbsübergreifend auf 27 Partien (ein Tor, ein Assist, kicker Notendurchschnitt 3,0)

Sieberts Saison ist nun aber vorzeitig beendet, was den etatmäßigen Kapitän Andre Hoffmann wieder in die Startelf spülen dürfte. Aktuell belegt die Fortuna Rang drei und ist auf Kurs Aufstiegsrelegation. Aber auch der direkte Gang in die Bundesliga ist noch möglich, dafür bräuchte es aber wohl zwei Siege über Kiel und Magdeburg am letzten Spieltag.