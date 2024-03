Schweinsteiger über Tuchel-Nachfolge: "Zidane wäre sensationell"

Der FC Bayern München steht im Sommer vor dem nächsten Trainer-Wechsel. Vereinsikone Bastian Schweinsteiger hat bereits mögliche Nachfolgekandidaten für Thomas Tuchel im Kopf. Auch am Kader würde er etwas verändern.

Eigentlich biegt der FC Bayern zu diesem Zeitpunkt des Jahres traditionell in die heiße Phase der Saison ein. 2024 allerdings ist Leverkusen in der Liga auf zehn Punkte enteilt - und aus dem DFB-Pokal hat sich der Rekordsieger auch schon längst verabschiedet. Einzig in der Champions League, wo es im Viertelfinale gegen den FC Arsenal geht, besteht noch wirklich Hoffnung auf den großen Wurf.

Das bewegt ARD-Experte Bastian Schweinsteiger in der Sportschau dazu, bereits über den Sommer und die Zeit danach zu sprechen. Großes Thema ist freilich der nächste Wechsel auf der Trainer-Position. Die Trennung von Thomas Tuchel ist seit Ende Februar offiziell. "Es wäre natürlich schön, wenn mal wieder so ein Trainer wie Pep Guardiola oder Jupp Heynckes verpflichtet werden könnte. Jemand, der über Jahre hinweg Stabilität reinbringt und auf die Werte achtet, die der FC Bayern vermittelt", sagt Schweinsteiger offen.

Trainer, denen der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler eine solche Ära zutraut? "Xabi Alonso ist ein Kandidat, Zinedine Zidane wäre natürlich auch sensationell", erklärt der Weltmeister von 2014.

Mit einem Wechsel auf der Position an der Seitenlinie ist es aber nicht getan, da ist sich Schweinsteiger sicher. "Der FC Bayern muss auf jeden Fall auch in der Kaderplanung was verändern", stellt der 39-Jährige klar und schiebt hinterher: "Also ich glaube, allein jetzt einen Trainer auszutauschen, das reicht nicht. Du musst mit Sicherheit Spieler verkaufen oder einen kleineren Umbruch auf jeden Fall machen, weil ganz allein der Trainer ist es nicht immer."

"Damit wird es schwieriger, Titel zu gewinnen"

Eine Erkenntnis, die sie im Verein bereits gewonnen haben. Schweinsteiger empfiehlt aber auch genau, wo es beim Rekordmeister nachzurüsten gilt. "Gerade im zentralen Mittelfeld, glaube ich, wäre es gut, noch mal nachzulegen", sagt Schweinsteiger über einen Bereich, den er in München selbst lange beherrschte.

Neuverpflichtungen auf den Außenbahnen hält Schweinsteiger ebenfalls für sinnvoll, macht aber auch deutlich: "Eigentlich geht es darum, dass mehr Konstanz ins Team kommt. Bayern hat schon unglaublich viele Gegentore kassiert. Und damit wird es schwieriger, Titel zu gewinnen."

Kimmich? "Bayern wäre mit Sicherheit froh"

Eine Baustelle, die theoretisch intern zu lösen wäre: die Position des Rechtsverteidigers. Joshua Kimmich "sieht sich vielleicht mehr auf der Sechserposition, aber viele sehen ihn als Rechtsverteidiger. Er bringt eigentlich alles mit, dort auf Weltklasse-Niveau zu spielen."

Fünf Spiele in dieser Saison machte Kimmich rechts hinten, vier davon alleine im März - auch beim 3:0 gegen Lazio, dem 8:1 gegen Mainz und dem 5:2 gegen Darmstadt. "Ich glaube, Bayern München wäre mit Sicherheit auch froh, wenn er sagen würde, ich spiele Rechtsverteidiger und ich mache das für euch die nächsten Jahre", so Schweinsteiger.