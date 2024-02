Schweinfurt holt "absoluten Wunschspieler" Wolf

Der 1. FC Schweinfurt hat seinen ersten Sommertranfser vermeldet. Aus Abtswind kommt TSV-Kapitän Max Wolf zu den Schnüdel. Für die Unterfranken bestritt Wolf weit über 100 Bayernliga-Spiele. "Max war von Anfang an unserer Planung ein absoluter Wunschspieler. Er ist als Außenverteidiger und in der Innenverteidigung einsetzbar. Zudem ist er Linksfuß, was uns in der Defensive noch variabler macht", so Andreas Brendel, Sportlicher Leiter, über den Neuzugang, der künftig eine wichtige Rolle in Schweinfurt einnehmen soll.