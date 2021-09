Schwache Laufleistung? Reis: "Es gibt Wichtigeres"

Der sechste Spieltag führt am Sonntag in Bochum zwei Mannschaften zusammen, deren Laufleistung deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Nach der Bauchlandung in München will der VfL gegen den VfB an sein erstes Heimspiel anknüpfen.

Wenn man so will, war am zweiten Spieltag die Welt an der Castroper Straße noch in Ordnung. Aufsteiger Bochum hatte nämlich nach grandioser Vorstellung das erste Heimspiel gegen Mainz 05 mit 2:0 für sich entschieden.

Weil danach aber drei Niederlagen folgten, zuletzt die schlimme Bauchlandung mit dem 0:7 in München, ist der Bundesliga-Rückkehrer schon ein wenig unter Druck geraten. "Ein Sieg gegen Stuttgart, dann ist vieles wieder im Lot", hofft Trainer Thomas Reis zwar. Bei einer weiteren Niederlage aber hinge sein Team schon mal im Tabellenkeller fest.

VfL und VfB mit gemeinsamen Negativwert

Schlusslicht ist der VfL schon in einer speziellen Statistik, der Reis allerdings keineswegs übermäßige Bedeutung zumisst. Kurios, dass am Sonntag an der Castroper Straße die beiden Mannschaften aufeinandertreffen, die beim Blick auf die Gesamtlaufleistung am schlechtesten abschneiden.

Der VfB Stuttgart kommt auf einen Schnitt von 110,3 Kilometer pro Partie, schlechter in der Bundesliga ist nur der VfL Bochum mit 108,2 Kilometern. Das verblüfft einigermaßen, schließlich sollte es zur DNA eines Aufsteigers gehören, sich mit viel Gift und Robustheit in die Zweikämpfe zu stürzen und zu versuchen, sich auch über eine große läuferische Leistung zu behaupten.

Das ist natürlich nur ein Teil der Wahrheit; am wichtigsten ist es allemal, die Laufwege sinnvoll einzusetzen. "Schließlich haben wir gegen Mainz gewonnen und hatten nach diesen 90 Minuten auch weniger Kilometer auf der Uhr als der Gegner", argumentiert Reis.

Reis weiß, warum sein Team weniger läuft

Seine Erklärung übrigens für den niedrigen Tachostand seines Teams: Im ersten Spiel in Wolfsburg habe man nach dem Platzverweis gegen Robert Tesche fast 90 Minuten lang mit einem Mann weniger spielen müssen, deshalb fehlen hier schon mal rund 11 Kilometer Laufleistung. Außerdem, so argumentiert Reis etwas unerwartet, "liegt unsere Nettospielzeit zum Beispiel mehrere Minuten unter der von Bayern München."

Gleichzeitig weist der Trainer darauf hin, dass sich sein Team in vielen Bereichen verbessern muss, gewiss auch dabei, was es auf dem Platz investiert. Ein bisschen mehr Laufen ist also durchaus gewünscht.

Leitsch fehlt gegen Stuttgart

Zum besseren Gelingen und womöglich zum zweiten Saisonsieg am Sonntag wird jedenfalls Maxim Leitsch nicht beitragen können. Schon vor dem Spiel in München hegte Reis gewisse Hoffnungen, dass der Innenverteidiger zeitnah ins Mannschafts-Training einsteigen könne. Doch das ist auch in dieser Woche noch nicht passiert, und damit wird die Verletzung des Abwehrspielers aus dem eigenen Talentwerk zum Dauerthema.

Noch ist nämlich nicht abzusehen, wann es für Leitsch, der einen Faserriss im Oberschenkel erlitt, endlich reicht, um an den täglichen Übungseinheiten des Teams teilzunehmen. "Das ist ärgerlich", so Reis, "aber wir müssen es so hinnehmen und werden nichts überstürzen." Klar aber ist, dass Leitsch nicht nur gegen Stuttgart, sondern sicher noch wochenlang ausfallen wird.