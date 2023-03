Schulterverletzung: Boetius fehlt Hertha BSC

Hertha BSC muss vorerst ohne Jean-Paul Boetius auskommen. Der 28-Jährige zog sich im Training eine Schulterverletzung zu. Damit verpasst er das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub.

Hertha BSC muss einen personellen Rückschlag verkraften. Jean-Paul Boetius verletzte sich in der Trainingseinheit am Montag an der Schulter. Wie der Hauptstadtklub verkündet, fällt der 28-Jährige vorerst sowohl für den Trainings- als auch für den Spielbetrieb aus.

Der offensive Mittelfeldspieler ist nach Chidera Ejuke (Knie) und Wilfred Kanga (Zeh), der sich zuletzt im Mannschaftstraining zurückmeldete, der nächste Offensivspieler, der den Herthanern aktuell nicht zur Verfügung steht. Auch Marc Oliver Kempf musste am Dienstag passen. Der Innenverteidiger fehlte mit einer Erkältung.

Boetius verpasst das Wiedersehen mit Ex-Klub Mainz

Boetius lief in dieser Saison in 18 Bundesligapartien auf und durfte acht Mal von Beginn an ran. Eine Torbeteiligung gelang dem Niederländer, der seinen Vertrag beim FSV Mainz 05 in der Vorsaison nicht verlängerte und sich zu Saisonbeginn den Berlinern anschloss, noch nicht.

Am kommenden Wochenende hätte es für Boetius das Wiedersehen mit den alten Kollegen gegeben. Der FSV Mainz 05 ist am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zu Gast im Olympiastadion. Dann soll auch ohne die Nummer zehn eine Reaktion auf das schwache 1:4 gegen Bayer Leverkusen folgen.