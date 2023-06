"Schnelligkeit, Verlässlichkeit und Spielstärke": Elversberg angelt sich Sicker

Abwehrspieler Arne Sicker verlässt den SV Sandhausen und schließt sich Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg an.

Linksverteidiger Arne Sicker, der auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, war zuletzt für den Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen im Einsatz und erhält in Elversberg einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2025. In der vergangenen Saison absolvierte der 26-Jährige 14 Zweitligaspiele für den SVS.

Insgesamt bringt Sicker die Erfahrung von 35 Zweitligapartien (ein Tor) sowie 82 Drittligaspielen (zwei Tore) mit. Im DFB-Pokal war er viermal im Einsatz. 18 Spiele absolvierte der Defensivspieler in der Regionalliga (ein Tor).

Ausbildung bei Holstein Kiel

Der Linksfuß aus Eckernförde an der Ostsee wurde vornehmlich bei Holstein Kiel ausgebildet, wo er auch den Durchbruch zum Profi-Fußball geschafft hat und den Aufstieg in die 2. Liga feiern durfte. Nach zwei weiteren Jahren beim MSV Duisburg zog es ihn 2021 nach Sandhausen.

"Schnelligkeit, Verlässlichkeit und Spielstärke"

"Arne bringt mit seiner Schnelligkeit, Verlässlichkeit und Spielstärke sowohl im Defensivverhalten als auch im Einschalten in die Offensivaktionen als Außenverteidiger sehr gute Voraussetzungen mit. Er kennt die 2. Bundesliga und wird unser Team bereichern", wird Elversbergs Sportvorstand Ole Book auf der Vereinswebsite zitiert.

"Eine besondere Aufgabe"

"Die SVE hat in den letzten Jahren eine starke Entwicklung hingelegt, die jeder wahrnehmen konnte. Es ist keine alltägliche, sondern eine besondere Aufgabe, in einem Verein mitzuwirken, der gerade einen fantastischen Aufschwung erlebt hat", sagt Sicker.

Vor Sicker hat Aufsteiger Elversberg bereits Paul Stock (Angriff, TSV Steinbach Haiger), Dominik Martinovic (Angriff, SV Waldhof Mannheim), Joseph Boyamba (Angriff, 1860 München) verpflichtet.