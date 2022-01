Schnellhardt: Vollgas geben und keinen großen Kopf machen

Zu Saisonbeginn war Fabian Schnellhardt im Mittelfeld des SV Darmstadt 98 gesetzt. Eine Sperre und eine Verletzung warfen ihn jedoch zurück. Nun ist er wieder fit, hat einen neuen Vertrag in der Tasche und will im zweiten Teil der Saison angreifen.

Die Tabelle lügt nicht: Der SV Darmstadt 98 überwintert auf Aufstiegsrang zwei - und da möchte zumindest Mittelfeldspieler Fabian Schnellhardt auch so lange wie möglich bleiben. "Wir gehen in jedes Spiel mit der Absicht, drei Punkte zu holen", sagte Schnellhardt, räumte jedoch auch ein: "Sicher wird das auch nicht immer gelingen." Gerade in der starken und ausgeglichenen 2. Liga sei es schwierig vorherzusagen, was am Ende dann herauskomme.

Ein konkretes Ziel hat man sich für den zweiten Teil der Saison bislang nicht gesetzt, wie Schnellhardt sagt. Beim Überraschungsteam der Liga herrscht verständlicherweise ein gewisses Unbehagen im Zusammenhang mit dem Wort Aufstieg - auch wenn Trainer Torsten Lieberknecht kurz vor Weihnachten eingeräumt hatte, dass man angesichts der Tabellenposition nur noch schwer um das Thema herumreden könne. Und natürlich ist die Bundesliga auch der Traum für die meisten Profis: "Es wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde: Das will ich nicht mehr erreichen", sagte zumindest Schnellhardt.

Starke Konkurrenz im zentralen Mittelfeld

Persönlich muss sich Schnellhardt, der am 12. Januar 28 Jahre alt wird, im zweiten Saisonteil erstmal wieder in die Mannschaft zurückspielen. In der Hinrunde war er zunächst gesetzt, musste dann erst wegen einer Roten Karte und später wegen eines Muskelbündelrisses in der Wade pausieren. In seiner Abwesenheit überzeugten Klaus Gjasula und Tobias Kempe im zentralen Mittelfeld, wo sich auch Schnellhardt am wohlsten fühlt.

"Ich gebe einfach Vollgas im Training - so wie jeder andere Spieler auch", sagt er. "Ich mache mir da keinen großen Kopf. Wenn ich spielen sollte, freut es mich natürlich. Aber ich könnte es auch richtig einschätzen, wenn das nicht so wäre." Am Samstag (13.30 Uhr) bestreitet der SV Darmstadt 98 ein Testspiel gegen Jahn Regensburg. Da hat Schnellhardt die Möglichkeit, Spielpraxis zu sammeln und sich für weitere Aufgaben zu empfehlen.

Neuer Vertrag: "Ich war direkt zufrieden"

Kurz vor Weihnachten hatte der Verein die Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Vertrages mit Schnellhardt um zwei weitere Jahre bekannt gegeben. Das war nicht unbedingt abzusehen, schließlich hat der frühere U-20-Nationalspieler in den bislang zweieinhalb Jahren bei den Lilien weniger als die Hälfte der möglichen Einsatzzeit bestritten.

Meine Frau will immer gerne mal weiter entferntere Ziele anfliegen. Da habe ich gesagt: Muss sie sich einen anderen Mann suchen. Fabian Schnellhardt

Letztlich ausschlaggebend für seine Entscheidung seien die Mannschaft, der Verein und Trainer Torsten Lieberknecht gewesen, den er schon aus der gemeinsamen Zeit in Duisburg gekannt habe. Ende November habe man erste Gespräche über die Ausdehnung der Zusammenarbeit aufgenommen und sich innerhalb weniger Tage verständigt, sagt er und fügt an: "Ich war direkt zufrieden und bin froh, dass es dann so schnell geklappt hat"

Dass sich die Mannschaft derzeit in Gernsheim bei Darmstadt und nicht in Spanien oder der Türkei auf die zweite Saisonhälfte vorbereitet, kommt Schnellhardt durchaus entgegen. "Ich bin eher einer, der nicht so gerne fliegt", räumte er ein und fügte schmunzelnd an: "Meine Frau will immer gerne mal weiter entferntere Ziele anfliegen. Da habe ich gesagt: Muss sie sich einen anderen Mann suchen."