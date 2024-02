"Schmutziges Element": Was Lieberknecht an Polter besonders schätzt

Trainer Torsten Lieberknecht bremst die Erwartungen an Sebastian Polter. Doch mit dem Neuzugang hat Darmstadt ein Puzzleteil, das schmerzlich vermisst wurde.

Dass der Wechsel von Sebastian Polter zum SV Darmstadt 98 überhaupt noch klappte, war vorher nicht abzusehen. "Wir hatten lange nicht das Gefühl, dass Schalke 04 überhaupt über einen Transfer nachdenkt", sagte Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag. Erst kurz vor Ende der Wintertransferperiode habe sich dann doch noch ein Fenster aufgetan.

In zweieinhalb Stunden gepackt und nach Darmstadt gefahren

"Wir haben bei ihm das Gefühl, dass ein Transfer in den Rahmen all der Dingen passt, die für uns als Verein wichtig sind", sagte Lieberknecht. In einem Telefonat am Donnerstag habe Polter deutlich gemacht, dass er heiß auf die Aufgabe bei den Lilien sei und sich damit komplett identifiziere. Dann habe er innerhalb von zweieinhalb Stunden seine Sachen gepackt und sei nach Darmstadt gefahren.

Der Angreifer bringe "manchmal auch ein bisschen schmutziges Element ins Spiel". Er habe aber vor allem viel Erfahrung, auch im Abstiegskampf. So habe er in seiner Zeit beim VfL Bochum in der Saison 2021/22 maßgeblich zum Klassenerhalt des Vereins beigetragen. Trotzdem sei Polter kein Heilsbringer, betont der Lilien-Coach.

Leistenverletzung auskuriert

Am Freitag sollte Polter mit der Mannschaft das Abschlusstraining vor der Partie gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr LIVE! bei kicker) bestreiten. Bereits bei Schalke habe er nach seiner Leistenoperation von Mitte Dezember zuletzt wieder im Mannschaftstraining gestanden. Die Verletzung sei so weit auskuriert, dass der Spieler einsatzbereit sei. "Wie lange und wann, das werden wir heute noch besprechen", sagte Lieberknecht.

Mit Polter haben die Lilien nun endlich einen großen und kopfballstarken Stürmer, der auch mit hohen Flanken angespielt werden kann. Den Trend zu zwei Spitzen und einer verstärkten Luftpräsenz sieht Lieberknecht schon seit einiger Zeit. Für eine solche Ausrichtung würden verstärkt seit der Weltmeisterschaft wieder Spieler gesucht, weil man gemerkt habe, dass man eben nicht nur über das spielerische Moment Partien gewinnen könne.

Saisonaus für Riedel

Fehlen werden gegen Spitzenreiter Leverkusen gleich mehrere Spieler: Neuzugang Julian Justvan liegt mit einem grippalen Infekt flach, Abwehrspieler Thomas Isherwood ist ebenfalls krank. Mittelfeldmann Fabian Nürnberger hat gegen Berlin einen Schlag aufs ohnehin lädierte Sprunggelenk bekommen und fehlt ebenso wie Mathias Honsak (Muskelfaserriss in der Wade).

Clemens Riedel wurde nach seinem Knöchelbruch inzwischen erfolgreich operiert. Mit dem jungen Abwehrspieler rechnet Lieberknecht ebenso wenig mehr in dieser Saison wie mit Fraser Hornby (Sprunggelenksoperation). Der Schotte war zu Saisonbeginn eigentlich für die Rolle eingeplant, die nun Polter übernehmen soll.