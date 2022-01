Schluss für Rama: Meppen löst den Vertrag auf

Der SV Meppen und Valdet Rama gehen ab sofort getrennte Wege. Der Vertrag des 34-Jährigen wurde aufgelöst.

Nach zweieinhalb Jahren ist die Zeit von Rama bei den Emsländern vorbei. Der Stürmer und der Drittligist haben den Kontrakt "im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst", wie der SVM am Montag mitteilte.

"Mit Valdet hatten wir einen erfahrenen und sehr kreativen Spieler in unseren Reihen. Leider kam er verletzungsbedingt in dieser Saison kaum zum Zug", erklärte SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann. Trainer Rico Schmitt bedankte sich "bei Valdet für sein Engagement und seine loyale Art in unserer Zusammenarbeit".

Die endet nun, nachdem der bundesliga- und zweitligaerfahrene Offensivmann seit seinem Wechsel im Sommer 2019 52 Drittligaspiele für den derzeitigen Tabellendritten absolviert und neun Tore beigesteuert hat. In der laufenden Saison durfte Rama nur dreimal mitwirken, dreimal kam er von der Bank, zweimal in der 90. Minute.