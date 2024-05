Treffer in der Nachspielzeit: Wuppertaler Minimalisten übernehmen wieder Rang 2

Die Last-minute-Wuppertaler sind zurück: Mit der letzten Aktion der Partie gewann der WSV am Dienstag gegen die U 23 von Fortuna Düsseldorf.

Ein Punkt aus dem Nachholspiel am Dienstagabend hätte dem Wuppertaler SV gereicht, um vorerst wieder Rang zwei zu übernehmen. Gegen die U 23 von Fortuna Düsseldorf, für die es nur mehr um eine gute Abschlussplatzierung in der Staffel West ging, waren es am Ende sogar drei.

Es waren zunächst eher die Gäste, die im Stadion am Zoo Vorwärtsdrang zeigten: Bei einem ersten Schuss von Wagemann hatte WSV-Keeper Wozniak nach 12 Minuten Glück, dass ihm der Ball nicht noch durchrutschte. Während die Heimelf auch in Folge nur schwer in die Partie fand, fiel auch den Düsseldorfern nicht mehr all zu viel ein. Wuppertal kam Mitte der Hälfte zwar etwas besser auf, hatte die einzige nennenswerte Chance des Durchgangs aber erst nach 35 Minuten, als Hagemann eine Volleyabnahme aus acht Metern nicht richtig traf. Eine zähe Partie ging so mit einem leistungsgemäßen 0:0 in die Pause.

Kurzes Strohfeuer

Durchgang zwei sah zwar aktivere Wuppertaler, denen beim finalen Zuspiel aber die Präzision fehlte; Terrazzino rutschte aus spitzem Winkel weg. Bei den Düsseldorfern sorgte ein 30-Meter-Freistoß von Kim für Gefahr. Bis in die Schlussphase hinein blieben das die einzigen Szenen mit Potenzial, dann schien die Partie doch noch einmal Fahrt aufzunehmen: Düsseldorfs Majetic scheiterte bei einem schnellen Angriff an einem Abwehrbein, auch die Wuppertaler hatten durch Saric eine gute Schussgelegenheit.

Doch all das erwies sich als Strohfeuer, denn anschließend prägten wieder Ungenauigkeiten das Geschehen. Auch die Körpersprache der Akteure entsprach dem Geschehen. Wuppertals Marceta bot sich nochmals eine Kopfballgelegenheit, einen Sieger aber hatte die Partie ohnehin nicht verdient. Den gab es dann dennoch: Nach einem Freistoßkracher von Beckhoff konnte Fortuna-Keeper Eutinger den Ball nur nach vorne abwehren, Ercan machte die Situation per Kopf wieder scharf, Schweers kam angerauscht und drückte das Tor des Tages über die Linie (90.+2). Die Partie wurde nicht mehr angepfiffen.

Bereits am kommenden Samstag um 14 Uhr kommt es für den Wuppertaler SV zum direkten Duell um die Vizemeisterschaft mit dem 1. FC Bocholt. Zeitgleich empfängt die Fortuna-Reserve den SV Rödinghausen.