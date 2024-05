Zitterpartie mit aufregender Nachspielzeit: Meppen schlägt den HSV II

Der SV Meppen bleibt im Meisterrennen der Regionalliga Nord dran, hat sich am Freitag gegen die U 21 des Hamburger SV aber schwergetan. In der Nachspielzeit wurde es mit einer Roten Karte und dem Treffer zum 2:0 noch mal aufregend.

Mehr zur Regionalliga Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Mit einem Sieg gegen die U 21 des Hamburger SV hätte der SV Meppen am Freitag zumindest über Nacht den Rückstand auf Spitzenreiter Hannover 96 II auf zwei Punkte zusammenschrumpfen lassen können.

Zunächst drückten am Freitag die Hamburger, ehe sich Meppen mit einem Evseev-Schuss in der 7. Minute erstmals zu Wort meldete, den Hermann in höchster Not über die Latte lenkte. Der SVM hatte nun kurzzeitig Oberwasser, doch die HSV-Talente blieben gefährlich und Sanne zwang nach gut einer halben Stunde Heimkeeper Pünt zu einer Glanzparade.

Kurz vor der Pause ging Meppen in Führung, just als wieder die Gäste mehr vom Spiel hatten. Eine Freistoß-Hereingabe von Haritonov leitete Möller ins Tor weiter (39.). Mit 1:0 ging es in die Kabinen.

Nach Wiederanpfiff agierten die Gastgeber auffallend defensiv. Somit konnte der HSV den Großteil des Ballbesitzes verzeichnen. Erst in der 72. Minute meldeten sich die Emsländer wieder zu Wort, einen Schuss von Janssen entschärfte Hermann mit einer Parade. Danach drückten wieder die Hamburger. Rexhepis Freistoß in der 86. Minute flog gefährlich aufs Tor, doch Pünt brachte noch seine Hände an die Kugel. In der Nachspielzeit ließ sich Hamburgs Stürmer Sanne zu einer Undiszipliniertheit hinreißen, nach ein paar offenbar unschönen Worten zog Schiedsrichter Schmidt die Rote Karte. Mit einem Flachschuss zum 2:0 besiegelte Janssen den Meppener Heimsieg in der dritten Minute der Nachspielzeit.

Damit ist Meppen bis auf zwei Punkte an der U 23 von Hannover 96 dran. Der Spitzenreiter kann am Samstag daheim gegen Jeddeloh II wieder davonziehen.