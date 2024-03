Meppen bucht als erster Regionalligist das DFB-Pokal-Ticket

Der SV Meppen ist als erster Regionalligist in den DFB-Pokal 2024/25 eingezogen. In einer engen und umkämpften Partie setzte sich der SVM auch dank eines Eigentores gegen Liga-Konkurrent BW Lohne mit 2:0 durch.

Pokalsieg und Qualifikation für den DFB-Pokal: Die Laune in Meppen war am Donnerstagabend gut. IMAGO/Werner Scholz

In der mit 13.041 Zuschauern gefüllten und zugleich ausverkauften Hänsch-Arena waren es die Gäste aus Lohne, die in der ersten Halbzeit aktiver waren und auch die besseren Torchancen verzeichneten. Aber Heimkeeper Julius Pünt hielt seinen Kasten sauber und sorgte dafür, dass es torlos in die Kabinen ging.

Nach der Pause ging es eng und umkämpft weiter, beide Mannschaften schenkten sich nichts, die Bedeutung der Partie war klar. Schließlich war es ein Eigentor, dass Meppen auf Kurs brachte: Luca Prasse setzte sich klasse auf der rechten Seite durch und flankte nach innen. Dort wollte Kai Westerhoff klären und beförderte den Ball unglücklich im Rückwärtslaufen ins eigene Tor (72.).

Wensing vollendet entscheidenden Konter

Podcast Was sind die größten Spiele des deutschen Fußballs? (mit Niklas Baumgart) Das 7:1 im WM-Halbfinale gegen Brasilien, das deutsche Champions-League-Finale in Wembley, das Wunder von Bern 1954: Niklas Baumgart blickt in seinem Buch “Von Wundern und Weltmeistern” auf erinnerungswürdige Partien der deutschen Fußballgeschichte. Mit uns spricht er über die Faszination der Vergangenheit und seine überraschenden Entdeckungen. Die News: Dortmund bangt um Kobel-Einsatz im Klassiker, der Machtkampf beim VfB geht weiter, Schalke trifft Personalentscheidungen. alle Folgen

Die Gäste aus Lohne waren nun natürlich gefordert und warfen in der Schlussphase alles nach vorne. Am Ende rückte auch Keeper Marko Dedovic mit auf. Allerdings ohne Erfolg, im Gegenteil, denn Meppen setzte den entscheidenden Konter: Jonathan Wensing schob den Ball am Ende ins leere Tor und sorgte für die Entscheidung (90.+5).

Wenige Sekunden später war Schluss und der Jubel in Meppen war groß. Der SVM gewann den Landespokal in Niedersachsen und sicherte sich als erster Regionalligist ein Ticket für den DFB-Pokal in der kommenden Saison. Laut DFB-Rahmenkalender wird die erste Runde vom 16. bis 19. August 2024 ausgetragen. Da am 17. August auch der Supercup stattfindet, werden die Pokalspiele der beiden Mannschaften auf den 27. und 28. August verschoben.