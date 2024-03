Schlotterbeck über Hummels: "Das kann er sich einrahmen"

Borussia Dortmund gewinnt erstmals nach knapp zehn Jahren wieder ein Ligaspiel beim FC Bayern. Großen Anteil daran hatte das überragende Innenverteidiger-Duo des BVB. Nico Schlotterbeck war tags darauf voll des Lobes für Mats Hummels.

Die Felsen in der Brandung: Mats Hummels (li.) und Nico Schlotterbeck überragten in München. imago images

Strahlende Gesichter bei den Spielern, zufriedene Verantwortliche und überglückliche Fans - Borussia Dortmund machte beim in der Vergangenheit häufig schmerzhaften Ausflug nach München eigentlich alles richtig. Einen Tag nach dem 2:0 beim Rekordmeister sprach Nico Schlotterbeck auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal von einem "perfekten Spiel".

Der Innenverteidiger war gemeinsam mit Partner Mats Hummels ein Garant für den durchaus überraschend souveränen Auswärtssieg. Schlotterbeck lobte zuerst Kapitän Emre Can, der es dem Dortmunder Abwehrzentrum als Abräumer deutlich einfacher gemacht hätte. Einen "super Job" machten allerdings vor allem Schlotterbeck und Hummels.

"Ich glaube, wir hatten das schon mal, das war in Mailand", erinnerte sich der Linksfuß an den bemerkenswerten Auftritt beim 3:1 gegen Milan - Schlotterbeck bekam Ende November des vergangenen Jahres die kicker-Note 2,5, Hummels gar die Bestnote. "Da war Mats nochmal eine Stufe drüber, muss ich sagen. Da hat er sich in einen Rausch gespielt."

An seine einprägsame Grätsche gegen Jamal Musiala erinnerte sich Schlotterbeck direkt. Und natürlich an Hummels' Kung-Fu-Rettungsaktion bei einem Kopfball von Eric Dier. "Wir wissen, was wir von Mats bekommen, der macht das in dem Moment überragend", lobte der Nebenmann den Weltmeister von 2014: "Ich habe es gestern gesagt, er kann sich das einrahmen. Weil ich glaube, das ist schon was Besonderes gestern gewesen. Das war schon ein ganz, ganz hohes Niveau von ihm."

Schlotterbecks schärfster Kritiker "sehr zufrieden"

Schlotterbecks schärfster Kritiker, sein Vater, war mit dem Auftritt vom Sohnemann "sehr zufrieden". "Er meinte, ich habe gut gespielt. Und wenn er das sogar mal nach einem Spiel sagt, dann habe ich wirklich gut gespielt", erklärte der 24-Jährige lächelnd.

Der Sieg in München soll aber nur der Startschuss gewesen sein für einen erfolgreichen April. Schon am nächsten Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet das Heimspiel gegen den formstarken VfB Stuttgart. "Sie sind unfassbar gut drauf", warnt Schlotterbeck. "Sie spielen sehr, sehr schönen Fußball und da heißt es genauso wie gestern in München, von der ersten Sekunde an hellwach zu sein."

Elementar sei die Bereitschaft in den Zweikämpfen, "dem Gegner mal wehtun und dann hoffen, dass du so ein Spiel wie gestern ablieferst, weil ich glaube, dann sind wir schwer zu schlagen". Wohl auch in Madrid, wo der BVB anschließend zum Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse gastiert.