Fluch gebannt: BVB gewinnt erstmals seit 2014 wieder in München

Neun Niederlagen in Folge, viele Gegentore: Lange Zeit waren Bundesliga-Auswärtsspiele in München für den BVB mit Negativerlebnissen behaftet. Bis jetzt: Fast zehn Jahre nach dem letzten Erfolg gelang dem BVB beim FC Bayern wieder ein Dreier, der auch tabellarisch extrem viel wert war - und der dem amtierenden Meister weh tat.

BVB-Strahlemänner unter sich: Torschütze Julian Ryerson (Mi.) & Co. feiern den großen Sieg in München. IMAGO/Michael Weber

Der FCB und der BVB trafen an diesem 27. Spieltag erstmals seit 14 Jahren in einer Bundesliga-Rückrunde aufeinander, ohne dass einer der beiden Klubs zu diesem Zeitpunkt an der Tabellenspitze stand. Es ging bei diesem bereits 110. Erstliga-Vergleich der beiden Traditionsklubs natürlich trotzdem um viel - was man zunächst nur den Münchnern anmerkte.

So sah Bayern-Trainer Thomas Tuchel, der vor der jüngsten Länderspielpause einen 5:2-Sieg in Darmstadt notiert und seine Elf auf drei Stellen umgestellt hatte - für Neuer (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich), Guerreiro (Muskelfaserriss) und Pavlovic (Mandelentzündung) spielten Ulreich (Tor), Davies und Laimer -, einen recht druckvollen Beginn. Allein, es fehlten die Chancen, mal abgesehen von einem Sané-Versuch (4. Minute) und einem Kane-Kopfball aus guter Position (7.).

Als sich Dortmund erstmals aus dem eigenen defensiven Kokon wagte und nach einem Müller-Ballverlust schnell konterte, klingelte es direkt: Über Can und Füllkrug, der final Brandt schickte, ging es zackig voran. Der Offensivmann nahm Tempo auf und im rechten Moment den links durchbrechenden Adeyemi mit. Dieser hing den zu langsamen de Ligt ab, zog links im Strafraum aus leicht spitzem Winkel ab - und traf, auch weil Ulreich etwas unglücklich agierte (10.).

Hummels rettet mit langem Bein

Mit dem 1:0 im Rücken tat sich die im 4-3-3 auflaufende Borussia, die von Coach Edin Terzic im Vergleich zum 3:1 gegen Eintracht Frankfurt ebenfalls dreimal umgebaut worden war (Wolf, Reus und Malen machen Platz für Ryerson, Felix Nmecha und Sancho), leichter. Sie gestaltete das Spiel offener, auch weil der FC Bayern den Rückstand erst einmal wegstecken musste. Der defensiv aufmerksame und nur schwer im Zweikampf zu schlagende Hummels hatte sogar das 2:0 auf dem Fuß, verzog aber aus guter Lage (18.).

Starke Aktion, starkes Spiel: Auch wegen Ex-Münchner Mats Hummels gewann Borussia Dortmund mit 2:0. IMAGO/Revierfoto

Es dauerte aus Münchner Sicht bis zur 23. Minute, bis Kane mal wieder eine gefährliche Annäherung verbuchte (23.). Sané (34.) feuerte ebenfalls noch gefällig, ehe Dier das 1:1 auf dem Kopf hatte - Hummels rettete jedoch via Kung-Fu-Tritt auf der Linie stark (35.).

Bei Kontern der Schwarz-Gelben war zwischendurch auch etwas drin gewesen - Adeyemi verzog aber (30.), ehe Goretzka in Not klärte (43.). Alles in allem musste sich der FCB letztlich vorwerfen lassen, trotz eigener Druckphasen zu wenig Esprit entwickelt zu haben - und defensiv Dortmund einige Male zu viel Raum gewährt zu haben. Wie eben beim 0:1, mit dem es letztlich auch in die Pause ging.

Erst BVB-, dann FCB-Chancen

Und fast stand es 2:0 nach der Pause, doch einmal rettete de Ligt stark via Grätsche bei einem harten Schuss von Adeyemi (51.), ehe Ulreich einen Nmecha-Abschluss aus nächster Nähe via tollem Reflex entschärfte (52.). Hummels scheiterte mit einem zu zentralen Schuss ebenfalls am Neuer-Vertreter (58.), während Maatsen nach einem langen Spurt zu ungenau zielte (65.).

Und Bayern-Chancen? Waren lange Zeit sehr selten, erst Kane ließ mit einem zu ungenauen Kopfball (67.) immerhin etwas FCB-Hoffnung aufkeimen, während Hummels vor dem Engländer stark in höchster Not rettete (68.). Coman verzweifelte obendrein an einer guten Tat von Kobel-Ersatz Meyer (75.). Meyer passte nach Kimmich-Freistoßchip außerdem gut auf und kam Kane zuvor (80.).

Ryerson trifft, Kanes Anschluss wird aberkannt

Somit ging es für den amtierenden (Serien-)Meister mit einem weiterhin geltenden 0:1-Rückstand in die Schlussminuten, in denen auch nichts mehr gelingen sollte. Im Gegenteil: Vielmehr fing sich der Klub von der Säbener Straße das alles entscheidende 0:2. Weil die FCB-Defensivabteilung viel zu passiv agierte, konnte zunächst Joker Haller freigespielt werden. Der ivorische Siegtorschütze im Afrika-Cup-Finale (2:1 gegen Nigeria) legte daraufhin quer für den mitgelaufenen Ryerson, der hart wie präzise links unten einschoss. Weil kurz darauf auch noch Kanes letztes Hoffnungsflimmern (Kopfballtor in der 89.) nach VAR-Eingriff aufgrund von Abseits einkassiert worden war, war die Messe gelesen - und Borussia Dortmund gewann tatsächlich erstmals seit dem 12. April 2014 (3:0) ein Ligaspiel in der Allianz-Arena.

Doch nicht nur das: Mit dem wichtigen Dreier verteidigte der BVB, der am kommenden Samstag (18.30 Uhr) gegen Stuttgart das nächste Topspiel vor der Brust hat, Champions-League-Rang vier vor Verfolger RB Leipzig (nur 0:0 gegen Kellerkind Mainz). Der FC Bayern spielt am kommenden Samstag in Heidenheim (15.30 Uhr) - und hat nunmehr 13 Punkte Rückstand auf Bayer 04 Leverkusen, der nach dem dramatischen 2:1 gegen Hoffenheim mit großen Schritte gen erster Meisterschaft marschiert.