Schlotterbeck-Ausfall droht in Bochum

Borussia Dortmund bangt vor dem Revierderby beim VfL Bochum am Freitag um das Mitwirken von Innenverteidiger Nico Schlotterbeck. Der Verteidiger setzte am Dienstag beim Training aus und fällt möglicherweise länger aus. Ein Youngster dagegen mischte nach langer Pause mit.

Nicht sonderlich erfreut registrierte Nico Schlotterbeck am vergangenen Samstag seine frühe Auswechslung gegen Frankfurt (4:0). Ein-, zweimal hatte sich der Innenverteidiger in der Anfangsphase des Spiels an den zuvor verletzten Oberschenkel gefasst, dennoch hätte der ehrgeizige Nationalspieler gerne länger gespielt als jene 25 Minuten, ehe ihn BVB-Trainer Edin Terzic gegen Niklas Süle tauschte. "Nico wollte weiterspielen. Wir wollen lernen. In München hat er weitergespielt und ist anschließend ausgefallen. Deshalb haben wir ihn diesmal heruntergenommen", sagte später Terzic - in der Hoffnung, rechtzeitig reagiert zu haben.

Am Dienstag allerdings fehlte Schlotterbeck beim Start in die neue Trainingswoche. Noch vor Beginn der Einheit hatte er das Trainingsgelände bereits wieder verlassen, wie die "Ruhr Nachrichten" beobachtet hatten. Sein Mitwirken im kleinen Revierderby beim VfL Bochum am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist ungewiss. Es droht möglicherweise erneut eine Pause, nachdem Schlotterbeck bereits vor seinem Kurz-Comeback gegen Frankfurt knapp vier Wochen verletzt aussetzen musste.

Mit dabei im Training war dagegen Youngster Julien Duranville. Der Belgier, im Winter von RSC Anderlecht verpflichtet, kehrte nach einer längeren Pause zurück, dürfte aber noch kein Thema für die Bochum-Partie sein.