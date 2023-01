BVB schnappt sich Toptalent Duranville aus Anderlecht

Borussia Dortmund hat wieder mal ein Toptalent an Land gezogen. Aus Anderlecht kommt der 16-jährige Julien Duranville.

In der aktuellen Transferphase tut sich einiges bei Borussia Dortmund. Nach der Verpflichtung von Julian Ryerson und der Vertragsverlängerung von Youssoufa Moukoko ist nun auch die dritte Personalentscheidung gefallen: Der BVB holt das erst 16-jährige Talent Julien Duranville vom RSC Anderlecht.

Es ist ein Deal mit längerem Anlauf, denn die Scouts der Borussen haben den belgischen Flügelstürmer schon seit Längerem im Visier. Am Donnerstag bestand er bei der Borussia den obligatorischen Medizincheck.

"Julien ist ein schneller, technisch starker und kreativer Flügelspieler, in dem wir großes Potenzial sehen", wird BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in der Vereinsmeldung zitiert: "Wir möchten in den kommenden Jahren gemeinsam daran arbeiten, dieses Potenzial zu heben und seine Entwicklung voranzutreiben - so wie wir es in der Vergangenheit schon mehrfach mit jungen Talenten unter Beweis gestellt haben."

Der Vertrag von Duranville in Anderlecht, wo er seit seinem siebten Lebensjahr (Juli 2013) kickte, endet am 30. Juni 2024. Insofern müssen die Schwarz-Gelben für den 1,70 Meter großen Offensivspieler eine Ablöse hinblättern. Diese beläuft sich dem Vernehmen nach auf 8,5 Millionen Euro, durch Boni kann sie noch auf bis zu zehn Millionen Euro ansteigen. Der Kontrakt des in Ukkel, einem Bezirk Brüssels, geborenen Belgiers in Dortmund läuft nun bis 2027.

In der belgischen Jupiler Pro League kam Duranville bisher sechsmal zum Einsatz (vier Einwechslungen, ein Tor). Zudem schnupperte er im Team von RSC-Coach Felice Mazzu auch schon internationale Luft - viermal wurde er in der Europa Conference League eingewechselt.

Statt in der K.-o.-Runde der ECL gegen den bulgarischen Klub Ludogorez Rasgrad geht es für Duranville Mitte Februar in der Champions League gegen den FC Chelsea - zumindest theoretisch. Wie ihn die Dortmunder tatsächlich in der Rückrunde einsetzen werden, ist freilich offen. Duranville kann auf beiden offensiven Flügeln attackieren, wobei er beim BVB überwiegend über rechts kommen soll.