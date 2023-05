"Schlimme Nachrichten": Xabi Alonso befürchtet Mittelfußbruch bei Andrich

Leverkusen hat nach dem Halbfinale in Rom zwei weitere Sorgenkinder: Bayer 04 muss im Saisonfinale mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Odilon Kossounou und Robert Andrich verzichten.

Zwei Sorgenkinder mehr im Bayer-Kader: Leverkusens Trainer Xabi Alonso. DeFodi Images via Getty Images

Aus Rom berichtet Stephan von Nocks

Die ersten Aussichten nach der 0:1-Niederlage im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei der AS Rom waren schon ungünstig. Doch am Freitagvormittag deutet Trainer Xabi Alonso nicht nur an, dass Odilon Kossounou und Robert Andrich (nicht nur) im Rückspiel kommende Woche nicht zur Verfügung stehen dürften. Letzterem droht sogar das Saison-Aus.

"Bei Rob besteht die Möglichkeit, dass er sich ernsthaft verletzt hat", erklärte der Spanier erst allgemein, um danach zu Andrichs betroffenem linken Fuß zu präzisieren: "Wir müssen sehen, ob er gebrochen ist oder es nur eine Prellung ist. Die Sorge ist, dass es ein Bruch ist. Wir müssen die Untersuchung abwarten."

Andrich und Kossounou nach Leverkusen - Bayer von Rom nach Stuttgart

Für diese wird Andrich genauso wie Kossounou am Freitag nach Leverkusen zurückfliegen, während die Mannschaft am Samstagnachmittag von Rom aus direkt zum Auswärtsspiel am Sonntag beim VfB Stuttgart anreisen wird. Dass das Duo dort einsatzfähig ist, ist auszuschließen.

Denn die endgültige Diagnose bei Kossounou dürfte ebenfalls negativ ausfallen. "Normalerweise haben wir bei Odilon Klarheit", sagte Xabi Alonso, der von einem Muskelfaserriss ausgeht. Womit die Personaldecke in der Innenverteidigung kurz wird.

"Es sind schlimme Nachrichten", zeigte sich Xabi Alonso sichtlich getroffen, der bei beiden Akteuren von der ungünstigsten Diagnose ausgeht. Gerade Andrichs Fehlen würde Bayer extrem treffen. Ist der 28-Jährige als Spieler, aber auch als Führungspersönlichkeit nicht zu ersetzen.

Bringen die Untersuchungen nun ein Ergebnis, die das befürchtete Saison-Aus bedeuten, wäre dies für Bayes Ambitionen in der Europa League, aber auch in der Bundesliga ein herber Rückschlag.