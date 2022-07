Schließt Svanberg das Schlager-Loch?

Wird der VfL Wolfsburg bei der Suche nach einem Nachfolger von Xaver Schlager (RB Leipzig) in Italien fündig? Der Schwede Mattias Svanberg, seit 2018 beim FC Bologna unter Vertrag, ist im Visier der Niedersachsen.

Aus Wolfsburgs Trainingslager in Seefeld berichtet Thomas Hiete

Er hat viele Möglichkeiten, wo er in der kommenden Saison Fußball spielen könnte. Mattias Svanberg ist zwar erst 23 Jahre alt, der Schwede verfügt aber bereits über reichlich Erfahrung. 117 Partien hat er in der Serie A absolviert, 21 Länderspiele stehen auf dem Konto des zentralen Mittelfeldspielers, dessen Vertrag beim FC Bologna, 13. der abgelaufenen Saison in Italien, in einem Jahr endet.

Dem Vernehmen nach wird er diesen nicht verlängern und könnte den Klub in diesem Sommer verlassen. In Richtung Wolfsburg? Der kicker erfuhr: Es gibt zahlreiche Interessenten, Wolfsburg ist dabei für den Spieler eine gut vorstellbare Option. Über das VfL-Interesse hatte am Dienstag zuerst das schwedische "Sportbladet" berichtet.

Zwischen acht und zehn Millionen Euro?

Svanberg und Wolfsburg, das könnte passen. Der VfL fahndet nach einem Nachfolger für Xaver Schlager, den es nach Leipzig gezogen hat, und ist auf der Suche nach einem Box-to-box-Spieler, wie ihn der Schwede verkörpert. "Wir werden sicherlich die Augen offenhalten", hatte Trainer Niko Kovac kürzlich gesagt.

Zu einem Zeitpunkt, als Yannick Gerhardt sich noch nicht schwer am Knie verletzt hatte, der 28-Jährige fällt für rund zwei Monate aus. Aster Vranckx könnte nun erst einmal Nutznießer des Ausfalls Gerhardts sein, allerdings ist der 19-Jährige noch längst nicht am Ende der Entwicklung und entsprechend schwankend in seinen Leistungen.

Da ist Svanberg mit seiner Erfahrung schon ein gutes Stück weiter. Preislich dürfte der Schwede im Bereich des Machbaren für den VfL liegen, zwischen acht und zehn Millionen Euro könnte die Ablöse ein Jahr vor Vertragende betragen.