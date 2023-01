Schlägt der FC Bayern bei Joao Cancelo zu?

Der FC Bayern könnte kurz vor dem Ende der Winter-Transferphase noch einen echten Coup landen: Offenbar steht Joao Cancelo von Manchester City vor einer Leihe nach München.

Mitten in der "Ergebniskrise" (Julian Nagelsmann) könnte ein Transfer die Mienen beim FC Bayern unerwartet aufhellen: Wie "The Athletic" am Montagmittag berichtet, steht Joao Cancelo vor einem Wechsel von Manchester City zum FC Bayern. Demnach steht eine Leihe bis Saisonende bevor, die zusätzlich eine Kaufoption im Sommer beinhalten könnte.

Joao Cancelo, seit 2019 bei ManCity und noch bis Sommer 2027 unter Vertrag, gilt als einer der besten Außenverteidiger der Premier League, wurde von Trainer Pep Guardiola zuletzt aber nicht mehr so regelmäßig eingesetzt wie gewohnt.

Der offensivstarke Portugiese (41 A-Länderspiele), der als Rechtsfüßer auch links hinten agieren kann, wurde mit ManCity in den vergangenen beiden Spielzeiten englischer Meister und wurde von den Premier-League-Profis jeweils in die Elf der Saison gewählt. In den vergangenen Wochen baute Guardiola aber häufiger auf Kyle Walker, John Stones, Nathan Aké oder Youngster Rico Lewis auf den Außenverteidigerpositionen.

Von Benfica über Valencia und Juventus zu ManCity

Beim FC Bayern würde Joao Cancelo, der in bisher 98 Premier-League-Spielen fünf Tore und elf Assists gesammelt hat, die Optionen für Trainer Nagelsmann erhöhen. Mit Noussair Mazraoui (Herzbeutelentzündung) und Bouna Sarr (Aufbautraining nach Knie-Operation) fallen zwei Rechtsverteidiger noch aus.

Joao Cancelo wurde bei Benfica Lissabon ausgebildet, verließ mit 20 Jahren aber sein Heimatland und schloss sich dem FC Valencia an. Nach einer einjährigen Leihe zu Inter Mailand erfolgte im Sommer 2018 der rund 40 Millionen Euro schwere Wechsel zu Juventus Turin, das ihn aber nur ein Jahr später - teils im Tausch gegen Danilo - an ManCity weiterverkaufte.

Dass der amtierende Meister einen seiner Schlüsselspieler der letzten Jahre nun an die Bayern verleihen könnte, kommt trotz seines zuletzt eingeschränkten Einsatzminuten unerwartet. Erst vor einem Jahr hatte Joao Cancelo seinen Vertrag verlängert.