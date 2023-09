Schick brennt aufs Comeback, doch Rolfes wirbt für Geduld

Wann kehrt Patrik Schick nach seiner Adduktorenoperation in die Stadien der Bundesliga zurück? Der Leverkusener Torjäger ist heiß auf sein Comeback. Doch Geschäftsführer Simon Rolfes wirbt für ein bedachtes Vorgehen.

Seinen persönlichen Zeitplan hatte Patrik Schick vergangene Woche verraten: Vor der nächsten Länderspielperiode in der zweiten Oktoberwoche, in der er wieder zur tschechischen Nationalmannschaft reisen möchte, wolle er zuvor noch ein paar Minuten im Klub spielen.

So lagen die Partien in der Woche zuvor in Molde (Europa League) und gegen den 1. FC Köln als mögliche Zeitpunkte für das Comeback des Torjägers nahe. Allerdings hatte der 27-Jährige zu Beginn dieser Woche auf Instagram mit einem Video seine Rückkehr quasi eingeläutet: Dort waren mehrere Treffer des Mittelstürmers und dessen typischer Torjubel zu sehen. Beendet wurde der Beitrag durch eine Eieruhr. Die Botschaft: bald ist es so weit.

Kehrt der Angreifer also schon am Samstag in Mainz ins Leverkusener Spieltagsaufgebt zurück? "Er wird jetzt Teile des Mannschaftstrainings mitmachen. Das wird für ihn nochmal eine höhere Belastung", erklärt Geschäftsführer Simon Rolfes den Stand der Dinge.

Hartnäckige Adduktorenprobleme

Dass Schick schon in Mainz auf der Bank sitzt, ist also gänzlich ausgeschlossen. Schließlich hat dieser zuletzt im Oktober 2022 einen regelmäßigen Trainingsrhythmus gehabt, ehe ihn hartnäckige Adduktorenprobleme, die im Juni sogar eine Operation notwendig machten, für nun rund elf Monate immer wieder und fast komplett aus der Bahn warfen.

Seit dem Eingriff zeigt bei Schick die Genesungs- und die Fitnesskurve aber konstant nach oben. Das zuvor stark eingetrübte Stimmungsbild des Linksfußes ist wieder komplett aufgehellt. Dementsprechend heiß ist der Mittelstürmer, der in der Saison 2021/22 in 27 Partien insgesamt 24 Treffer erzielte, auf sein Comeback.

Rolfes weiß, wie es in Schick aussieht

Doch Rolfes wirbt für ein bedachtes Vorgehen, auch wenn für Schick das lang ersehnte Ziel zum Greifen nahe ist. "Patrik ist ehrgeizig und kann es kaum erwarten, aber wir müssen auch den letzten Schritt ordentlich gehen", fordert der Ex-Profi, der selbst in seiner Karriere den langen Weg zurück nach einer schweren Knieoperation gehen musste.

Wie es in Schick aussieht, weiß Rolfes also. "Da willst du einfach, dass es wieder richtig geht", erklärt der 41-Jährige und betont nochmal: "Aber den letzten Schritt machen wir auch noch vernünftig."

Ob es für Schick in der kommenden Woche wirklich schon für einen Teileinsatz reicht, bleibt jedenfalls abzuwarten. Nach einer so langen Pause wäre in jedem Fall mehr als eine Woche Mannschaftstraining angeraten, um ernsthaft über ein Comeback nachzudenken.

Und selbst diese wird Schick aufgrund der nach dem Mainz-Spiel anstehenden englischen Woche inklusive Europa-League-Reise nach Norwegen nicht bekommen können. Vieles spricht also dafür, dass Schick seine Rückkehr noch um einen Bundesligaspieltag hinter das Derby gegen den 1. FC Köln verschieben muss und erst nach der Länderspielperiode wieder angreifen kann. Ein Umstand, der ihn nach so langer Pause und so kurz vor dem Ziel nicht wirklich belasten sollte.