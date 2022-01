"Scheiß auf die Umstände - ich hab' schon so leichte Revanchegedanken"

Zum Rückrunden-Auftakt erwartet der FC Bayern "Angstgegner" Mönchengladbach. Julian Nagelsmann sieht einen besonderen Antrieb.

Für gewöhnlich ist Julian Nagelsmann keiner, der mit Späßen oder lockeren Sprüchen auf Pressekonferenzen sparsam umgeht. Am Donnerstag, einen Tag vor dem ersten Rückrundenspiel gegen Gladbach, griff der Trainer des FC Bayern besonders tief in die Kiste.

"Rumheulen" wolle er aufgrund der von Corona beeinflussten Situation nicht, ein "Erzieher" sei er für seine Spieler schon recht nicht. Und was den kommenden Gegner betrifft, da nahm sich Nagelsmann ein paar Sekunden für Kampfansagen, bevor er die üblichen Stärken aufzählte.

Dass die Borussia nach einem Zwischenhoch in den Abstiegskampf geraten ist, "soll Adi Hütter erklären", befand Nagelsmann. Was den Bayern-Coach beschäftigt, ist das schwer zu verdauende Pokal-Aus in Mönchengladbach Ende Oktober, bei dem er aufgrund einer Corona-Infektion an der Seitenlinie gefehlt hatte. "Da haben sie unglaublich gut gespielt, wir unglaublich schlecht."

Und "von daher gibt es schon Revanchegedanken, da bin ich ganz ehrlich. Scheiß auf die Umstände. Das sollte nicht so stehen bleiben. Natürlich ist es vielleicht ein bisschen komplizierter, als es normal wäre. Aber wir haben im Pokal auch recht gut besetzt gespielt, sprich… ganz ehrlich: Ich hab' schon so leichte Revanchegedanken. Auch wenn es am DFB-Pokal-Ausgang nichts mehr ändert dieses Jahr. Wir haben auch in der Liga nicht gewonnen, und auch verdient nicht gewonnen. Demnach ist es mir relativ bums, ob wir jetzt nur U-23-Spieler auf der Bank haben, ich will trotzdem gewinnen."

Gladbach eine "herausragende Mannschaft"

Dem Tabellenvierzehnten attestiert Nagelsmann nach wie vor eine "herausragende Mannschaft, sehr viele gute Fußballer", aber "auch den einen oder anderen Ausfall. Sie haben eine extreme Wucht vorne mit Thuram, Embolo, Plea. Ganz egal, wer da spielt. Sie haben sehr clevere Spieler mit Stindl; haben, auch wenn Zakaria jetzt weg ist (COVID-19, d. Red.), mit Kramer und Koné zwei Sechser, die total unterschiedlich sind als Typen, aber gut harmonieren können; haben mit Ginter, Elvedi, vielleicht Tony Jantschke große Erfahrung in der Innenverteidigung. Lainer ist bekannt, er hat eine unglaublich gute Mentalität."

Soll heißen: "Das ist eine Mannschaft, die sich locker aus der Situation, in der sie gerade ist, rausboxen kann. Morgen versuchen wir, sehr gut dagegen zu boxen und die Punkte in München zu behalten."