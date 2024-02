Schalkes Vorstandschef Tillmann kündigt "harte Entscheidungen" an

Das Ziel von Schalke 04 heißt Bundesliga, die Realität Abstiegskampf in der 2. Liga. Vorstandschef Matthias Tillmann kündigt "harte Entscheidungen" auf dem Weg zurück in die Erstklassigkeit an.

Schalkes Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann IMAGO/Team 2